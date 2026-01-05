Toch niet opnieuw? Speler Club Brugge valt uit met blessure op winterstage

Onder Nicky Hayen kreeg hij geen kans, maar deze winter mocht Gustaf Nilsson wel mee op winterstage met Ivan Leko en Club Brugge. Om hem speelklaar te maken en/of te verkopen? De geschiedenis heeft hem ondertussen al ingehaald jammer genoeg.

Aanvaller Gustaf Nilsson mocht afgelopen zomer al vertrekken bij Club Brugge en kreeg zowel onder Nicky Hayen als Ivan Leko nog weinig kansen. De boomlange aanvaller kreeg wel zijn kans om zich tijdens de stage te tonen.

Gustaf Nilsson valt opnieuw uit op winterstage

"Anderzijds is een topfitte Nilsson interessanter om te verkopen deze winter", schreven we een paar dagen geleden nog vol goede moed. De geschiedenis heeft hem ondertussen ingehaald, want Nilsson ligt al opnieuw in de lappenmand.

Gustaf Nilsson is maandagmiddag namelijk opnieuw uitgevallen op training bij Club. De aanvaller blesseerde zich aan de kuit en staakte ontgoocheld de training, met een paar bezorgde mensen van de medische staff bij hem.

Einde verhaal voor Zweed bij Club Brugge?

Het is volgens Het Laatste Nieuws afwachten hoe ernstig de blessure is, maar de reactie van Nilsson deed niet het beste vermoeden. De kans dat hij nog deze winter een nieuwe club zal kunnen vinden, lijkt daarmee ook te slinken.



De start van het seizoen werd al gemist door Nilsson en tussendoor was er nog een blessure. De Zweed moet nu hopen dat de blessure meevalt, zodat hij dit seizoen toch nog van enige waarde kan zijn voor blauw-zwart ... of een ander team.