Club Brugge vertrekt op winterstage zonder drie sterkhouders en met één opvallende aanwezige

Club Brugge vertrekt op winterstage zonder drie sterkhouders en met één opvallende aanwezige
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Op zaterdag vertrekt Club Brugge naar Marbella in Spanje. Dit om de laatste rechte lijn in de Jupiler Pro League voor te bereiden en om zich verder klaar te stomen om nog iets moois te laten zien in de Champions League. Er zijn alvast drie opvallende afwezigen en één opmerkelijke aanwezige.

De principes van Ivan Leko

Ivan Leko moest overnemen van Nicky Hayen en werd er direct ingesmeten. De ervaren trainer, die overkwam van KAA Gent, kon een aantal van zijn principes overbrengen, maar kreeg nog niet de kans op intensief met de groep aan de slag te gaan. Dit zal hij proberen te doen tijdens de winterstage in Marbella. 

Tijdens de winterstage zal Club Brugge het alvast opnemen tegen Sturm Graz. Een perfecte mogelijkheid om de nieuwe wedstrijdvormen en principes in de praktijk te brengen. Na het titelverlies vorig seizoen tegen Union wil het bestuur dan ook niets anders dan kampioen te spelen. 

Drie sterkhouders ontbreken en één opvallende aanwezige

Een aantal jongeren krijgen hun kans om mee te gaan en zich te bewijzen bij Club Brugge op stage. Zo mogen Gomez, Bisiwu en Koren hun benen insmeren en zich bij de grote jongens voegen om zich te tonen. Mogelijk levert hun dit speeltijd op in de hoofdmacht voor de resterende maanden van de competitie. 

Drie spelers ontbreken echter bij Club Brugge voor de winterstage. Zo zijn Raphael Onyedika en Shandre Campbell er alvast niet bij. Beide spelers zijn namelijk nog actief op de Africa Cup dit doorgaat in Marokko. Zaid Romero is ook een opvallende afwezige. Club Brugge maakte bekend dat hij omwille van familiale omstandigheden in Brugge blijft. 

Wie er wel bij is dat is Gustaf Nilsson. De aanvaller mocht afgelopen zomer al vertrekken bij Club Brugge en kreeg zowel onder Nicky Hayen als Ivan Leko nog weinig kansen. De boomlange aanvaller krijgt wel zijn kans om zich tijdens de stage te tonen. Anderzijds is een topfitte Nilsson interessanter om te verkopen deze winter. 

Lees ook... 'Club Brugge neemt deze twee jonkies mee op winterstage'

Club Brugge begint de laatste helft van het seizoen op het veld van Sporting Charleroi op 12 januari voor de Croky Cup. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Club Brugge
Club Brugge NXT
Ivan Leko
Jesse Bisiwu
Raphael Onyedika

Meer nieuws

'Club Brugge neemt deze twee jonkies mee op winterstage'

'Club Brugge neemt deze twee jonkies mee op winterstage'

12:46
4
Transfernieuws en Transfergeruchten 02/01: Santa Cruz - Janssen - Kerk - Van Den Bosch - Praet - Kouyaté - Penders

Transfernieuws en Transfergeruchten 02/01: Santa Cruz - Janssen - Kerk - Van Den Bosch - Praet - Kouyaté - Penders

22:00
Roque Santa Cruz krijgt niet genoeg van het voetbal

Roque Santa Cruz krijgt niet genoeg van het voetbal

22:00
Antwerp maakt werk van eerste contractverlenging

Antwerp maakt werk van eerste contractverlenging

21:42
Antwerp was 'on fire', maar zoekt geen warmere oorden op

Antwerp was 'on fire', maar zoekt geen warmere oorden op

21:20
3
Marc Brys wordt opnieuw onderuitgehaald door de protegé van Samuel Eto'o

Marc Brys wordt opnieuw onderuitgehaald door de protegé van Samuel Eto'o

21:00
1
Union droomt van de nieuwe Undav: wie is Mateo Biondic?

Union droomt van de nieuwe Undav: wie is Mateo Biondic?

20:40
Officieel: een voormalig scout van Anderlecht benoemd tot sportief directeur van Juventus

Officieel: een voormalig scout van Anderlecht benoemd tot sportief directeur van Juventus

20:20
Racing Genk haalt clubicoon terug als trainer van de beloften

Racing Genk haalt clubicoon terug als trainer van de beloften

19:40
🎥 Wat een redding! Jeremy Doku dichtbij een wereldklasse doelpunt bij zijn terugkeer

🎥 Wat een redding! Jeremy Doku dichtbij een wereldklasse doelpunt bij zijn terugkeer

20:00
Christian Benteke: een gedwongen afscheid bij de Rode Duivels

Christian Benteke: een gedwongen afscheid bij de Rode Duivels

19:45
'Club Brugge wil zich versterken met speler van Atlético Madrid'

'Club Brugge wil zich versterken met speler van Atlético Madrid'

14:20
7
Chelsea wil trainer van Mike Penders wegkapen

Chelsea wil trainer van Mike Penders wegkapen

19:20
Guardiola met klaagzang na scoreloos gelijkspel: "Het waren niet eens moeilijke kansen"

Guardiola met klaagzang na scoreloos gelijkspel: "Het waren niet eens moeilijke kansen"

19:00
1
'Ondanks tegenvoorstel: Anderlecht verliest talent aan andere JPL-club'

'Ondanks tegenvoorstel: Anderlecht verliest talent aan andere JPL-club'

18:20
'Winterse miljoenen voor Anderlecht? Buitenlandse topclub neemt contact op voor Mario Stroeykens'

'Winterse miljoenen voor Anderlecht? Buitenlandse topclub neemt contact op voor Mario Stroeykens'

18:00
'Union verbaast opnieuw: Brusselaars hebben akkoord over spits uit vierde klasse'

'Union verbaast opnieuw: Brusselaars hebben akkoord over spits uit vierde klasse'

17:40
Dubbele mokerslag voor Zulte Waregem: duo zes en acht weken out

Dubbele mokerslag voor Zulte Waregem: duo zes en acht weken out

17:20
Na het ontslag van Frédéric Frans: RWDM doet het seizoen uit met deze coach

Na het ontslag van Frédéric Frans: RWDM doet het seizoen uit met deze coach

16:30
Deze Rode Duivel maakt indruk op zijn coach: "Hij is zo'n intelligente speler"

Deze Rode Duivel maakt indruk op zijn coach: "Hij is zo'n intelligente speler"

17:00
1
'Luca Oyen verruilt Genk voor deze Nederlandse club'

'Luca Oyen verruilt Genk voor deze Nederlandse club'

16:00
Naast Noah Fernandez krijgen nog twee jonge Belgen de kans om zich te bewijzen bij PSV

Naast Noah Fernandez krijgen nog twee jonge Belgen de kans om zich te bewijzen bij PSV

15:30
'Absolute jackpot van 50 miljoen euro komt dichterbij voor Club Brugge: speler maakt wens kensbaar'

'Absolute jackpot van 50 miljoen euro komt dichterbij voor Club Brugge: speler maakt wens kensbaar'

10:00
14
La Louvière wuift middenvelder officieel uit

La Louvière wuift middenvelder officieel uit

15:00
Tegen deze club speelt Beerschot een oefenduel op winterstage

Tegen deze club speelt Beerschot een oefenduel op winterstage

14:00
Nieuwe topdeal op komst? 'Club Brugge heeft nieuw goudhaantje in het vizier'

Nieuwe topdeal op komst? 'Club Brugge heeft nieuw goudhaantje in het vizier'

12:00
2
KV Mechelen in een diepe rouw na triest overlijden

KV Mechelen in een diepe rouw na triest overlijden

13:30
Sergio Ramos verrast en wil LaLiga-club kopen

Sergio Ramos verrast en wil LaLiga-club kopen

13:02
Onderzoek bij FIFA naar pestgedrag? Club Brugge op de loer voor 'man van 30 miljoen euro'

Onderzoek bij FIFA naar pestgedrag? Club Brugge op de loer voor 'man van 30 miljoen euro'

11:20
Keert ex-speler Cercle Brugge en Antwerp terug naar België? "Bij een goed bod ..."

Keert ex-speler Cercle Brugge en Antwerp terug naar België? "Bij een goed bod ..."

12:20
1
De grote schoonmaak bij Anderlecht is broodnodig en hoognodig Analyse

De grote schoonmaak bij Anderlecht is broodnodig en hoognodig

11:40
8
Franky Van der Elst onder de indruk van Club Brugge: "Ik vond dat heel straf bedacht"

Franky Van der Elst onder de indruk van Club Brugge: "Ik vond dat heel straf bedacht"

07:00
'Ferme knauw in strijd tegen degradatie: sterkhouder staat op vertrekken'

'Ferme knauw in strijd tegen degradatie: sterkhouder staat op vertrekken'

11:00
3
'Na 209 minuten: Antwerp wil zomeraanwinst alweer dumpen'

'Na 209 minuten: Antwerp wil zomeraanwinst alweer dumpen'

10:40
6
'Anderlecht mikt hoog en gaat concurrentie aan met Liverpool en Barcelona'

'Anderlecht mikt hoog en gaat concurrentie aan met Liverpool en Barcelona'

10:20
Op een keerpunt in carrière? Dennis Praet staat voor belangrijke beslissing over toekomst

Op een keerpunt in carrière? Dennis Praet staat voor belangrijke beslissing over toekomst

09:40
3

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 19
Lommel SK Lommel SK 4-3 Lierse SK Lierse SK
KAA Gent KAA Gent 3-1 Seraing Seraing
Francs Borains Francs Borains 1- Club Brugge NXT Club Brugge NXT
SK Beveren SK Beveren 4-2 K Beerschot VA K Beerschot VA
KV Kortrijk KV Kortrijk 5-2 RSCA Futures RSCA Futures
KSC Lokeren KSC Lokeren 1-1 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
RWDM Brussels RWDM Brussels 0-3 Luik FC Luik FC
Eupen Eupen 2-2 Olympic Charleroi Olympic Charleroi

Nieuwste reacties

stephen king stephen king over 'Ferme knauw in strijd tegen degradatie: sterkhouder staat op vertrekken' De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Antwerp was 'on fire', maar zoekt geen warmere oorden op De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over 'Na 209 minuten: Antwerp wil zomeraanwinst alweer dumpen' Demogorgon Demogorgon over 'Club Brugge versterkt zich met speler van Atlético Madrid' Vital Verheyen Vital Verheyen over Een nieuw stadion voor Anderlecht? "We hebben nog altijd het beste van België" Vital Verheyen Vital Verheyen over 'Absolute jackpot van 50 miljoen euro komt dichterbij voor Club Brugge: speler maakt wens kensbaar' RememberLierse RememberLierse over Marc Brys wordt opnieuw onderuitgehaald door de protegé van Samuel Eto'o Snoek Snoek over Guardiola met klaagzang na scoreloos gelijkspel: "Het waren niet eens moeilijke kansen" King of Highbury King of Highbury over Deze Rode Duivel maakt indruk op zijn coach: "Hij is zo'n intelligente speler" King of Highbury King of Highbury over De grote schoonmaak bij Anderlecht is broodnodig en hoognodig Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved