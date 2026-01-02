Club Brugge vertrekt op winterstage zonder drie sterkhouders en met één opvallende aanwezige

Op zaterdag vertrekt Club Brugge naar Marbella in Spanje. Dit om de laatste rechte lijn in de Jupiler Pro League voor te bereiden en om zich verder klaar te stomen om nog iets moois te laten zien in de Champions League. Er zijn alvast drie opvallende afwezigen en één opmerkelijke aanwezige.

De principes van Ivan Leko

Ivan Leko moest overnemen van Nicky Hayen en werd er direct ingesmeten. De ervaren trainer, die overkwam van KAA Gent, kon een aantal van zijn principes overbrengen, maar kreeg nog niet de kans op intensief met de groep aan de slag te gaan. Dit zal hij proberen te doen tijdens de winterstage in Marbella.

Tijdens de winterstage zal Club Brugge het alvast opnemen tegen Sturm Graz. Een perfecte mogelijkheid om de nieuwe wedstrijdvormen en principes in de praktijk te brengen. Na het titelverlies vorig seizoen tegen Union wil het bestuur dan ook niets anders dan kampioen te spelen.

Drie sterkhouders ontbreken en één opvallende aanwezige

Een aantal jongeren krijgen hun kans om mee te gaan en zich te bewijzen bij Club Brugge op stage. Zo mogen Gomez, Bisiwu en Koren hun benen insmeren en zich bij de grote jongens voegen om zich te tonen. Mogelijk levert hun dit speeltijd op in de hoofdmacht voor de resterende maanden van de competitie.

Drie spelers ontbreken echter bij Club Brugge voor de winterstage. Zo zijn Raphael Onyedika en Shandre Campbell er alvast niet bij. Beide spelers zijn namelijk nog actief op de Africa Cup dit doorgaat in Marokko. Zaid Romero is ook een opvallende afwezige. Club Brugge maakte bekend dat hij omwille van familiale omstandigheden in Brugge blijft.

Wie er wel bij is dat is Gustaf Nilsson. De aanvaller mocht afgelopen zomer al vertrekken bij Club Brugge en kreeg zowel onder Nicky Hayen als Ivan Leko nog weinig kansen. De boomlange aanvaller krijgt wel zijn kans om zich tijdens de stage te tonen. Anderzijds is een topfitte Nilsson interessanter om te verkopen deze winter.



Club Brugge begint de laatste helft van het seizoen op het veld van Sporting Charleroi op 12 januari voor de Croky Cup.