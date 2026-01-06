FC Transfervrij? Deze dealtjes vallen nog snel te sluiten in de Jupiler Pro League

Op 30 juni aanstaande zullen een behoorlijk groot aantal spelers aan het einde van hun contract komen. En sommigen van hen zullen zeker geen moeite hebben om een nieuwe club te vinden... misschien zelfs al/nog deze winter voor een verlaagde prijs.

Bij de clubs die momenteel in de top-6 staan, lijkt er de komende weken mogelijk hier en daar nog wat te gaan gebeuren. We namen dat dan ook op in een apart overzicht dat je eerder al op Voetbalkrant.com kon lezen. Hieronder lees je de situatie voor de spelers bij de clubs die momenteel op de plaatsen 7 tot 16 staan.

Antwerp

Om het kort te houden: bijna heel Antwerp is over 6 maanden vrij, en Marc Overmars heeft veel werk te doen als hij een ware uittocht wil vermijden (of zware financiële verliezen wil voorkomen). Zeno Van den Bosch, Vincent Janssen, Gyrano Kerk, Kiki Kouyaté, Dennis Praet, Glenn Bijl, Anthony Valencia, Kobe Corbanie, Christopher Scott, Yannick Thoelen, Björn Engels (ja, die...), Yannick Devalckeneer: haal adem. Geïnteresseerde clubs kunnen hun slag slaan...

KAA Gent

Bij Gent speelt vooral het onderwerp van de centrale verdediging, met aflopende contracten van Bram Lagae, Stefan Mitrovic en Matties Volckaert. Enkel die laatste heeft dit seizoen speeltijd gehad, maar Lagae staat goed aangeschreven en er waren veel beloftes rond hem: zal een club daarvan profiteren?

KRC Genk

Het publiek kan deze winter een van zijn favorieten verliezen: Patrik Hrosovsky loopt uit zijn contract en Genk is bereid hem te laten gaan om een gratis vertrek te vermijden. Misschien geldt hetzelfde voor Joris Kayembe. Brent Stevens, een jonge keeper, is de derde speler bij Genk met een aflopend contract.

KVC Westerlo

Ook in de Kempen is er werk aan de winkel. Griffin Yow, dat weten we, bekijkt zijn opties, die vanaf deze winter talrijk zijn, vooral in de Jupiler Pro League. Maar ook Thomas van den Keybus, Kyan Vaesen, Allahyar Sayyadmanesh, Serhyy Sydorchuk, Mathias Fixelles, Jan Bernat, Fernand Goure, Bakary Haidara, Roman Neüstadter en Koen Van Langendonck zijn over 6 maanden vrij, en dus al deze winter over te nemen!





Sporting Charleroi

RCSC zou een optie van een jaar hebben om Parfait Guiagon te verlengen, en ze moeten snel beslissen, want een winterse exit zou het ze behoorlijk lastig kunnen maken in de tweede seizoenshelft. Isaac Mbenza en Massamba Sow zijn ook over zes maanden vrij en zullen waarschijnlijk niet worden vastgehouden.

We zullen moeten zien wat de club gaat doen met de jongeren Raymond Asante, Robin Denuit, Quentin Benaets en Nicolas Closset, die allemaal over zes maanden vrij zijn en weinig spelen.

Zulte Waregem

Stavros Gabriel overtuigt niet en is over zes maanden vrij: als de club iets wil verdienen, is het nu de tijd. Alioune Ndour en Atli Bakarson zullen ook vrij zijn, net zoals Louis Bostyn. De situatie rond Jelle Vossen, die ook een aflopend contract heeft, roept vragen op: gezien zijn situatie en leeftijd, lijkt een verlenging onwaarschijnlijk en een einde van de carrière zou nabij kunnen zijn...

OH Leuven

Er is waarschijnlijk een goede deal met Sory Kaba, de spits van OHL, vrij over zes maanden en moeilijk voor de club om gratis te laten gaan. Maar OHL heeft volgens Transfermarkt een optie, en het lijkt waarschijnlijk dat die geactiveerd zal worden.

Het is niet de enige speler die Leuven dringend moet verlengen: Youssef Maziz en Mathieu Maertens zijn over 6 maanden gratis, net als Oscar Gil, Maxence Prévot en de held van het behoud enkele jaren geleden, Nachon Nsingi!

RAA La Louvière

We verwachten dat de RAAL La Louvière deze winter enkele verlengingen zal aankondigen. Maxime Pau en Sami Lahssaini bijvoorbeeld, zijn over 6 maanden vrij en onmisbaar voor de Wolven, net als het duo Maxence Maisonneuve en Wagane Faye. Dit is een van de grote uitdagingen voor Nicolas Frutos deze winter.

Cercle Brugge

Als er niets verandert, zijn Edgaras Utkus en Warleson over zes maanden vrij, en dat zou een verlies zijn voor de Vereniging gezien hun verwachte waarde tussen 1 en 2 miljoen euro. We zullen moeten afwachten wat de Cercle zal doen met de veteraan en aanvoerder Hannes Van der Bruggen, waarvan we verwachten dat hij zal verlengen, en de jonge Nils De Wilde die moeite heeft om zich te bewijzen.

Dender

De deal bij de hekkensluiter is natuurlijk Bruny Nsimba, maar veel spelers zijn over zes maanden vrij en twijfelen waarschijnlijk of ze zullen verlengen gezien de ingewikkelde situatie. Onder hen Nathan Rodes, Kobe Cools, David Hrncar, Ragnar Oratmangoen, Moise Dion, Bryan Gonçalves, Guillaume Dietsch, Jordan Kadiri en Desmond Acquah.