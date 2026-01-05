Gratis over 6 maanden, goedkoop deze winter? Deze grote namen komen binnenkort vrij bij de top-6 uit JPL

Op 30 juni aanstaande zullen een behoorlijk groot aantal spelers aan het einde van hun contract komen. En sommigen van hen zullen zeker geen moeite hebben om een nieuwe club te vinden... misschien zelfs al deze winter voor een verlaagde prijs.

Union Saint-Gilloise

We weten dat USG zelden loonsverhogingen biedt aan zijn spelers, wat de onderhandelingsrondes over verlengingen kan bemoeilijken. Maar onder de kernspelers is alleen Christian Burgess over zes maanden vrij. Een vertrek deze winter lijkt weinig plausibel. Sofiane Boufal en Jens Teunckens zitten ook aan het einde van hun contract, terwijl Guillaume François mogelijk in juni kan stoppen.

Club Brugge

Blauw-zwart heeft vooruitgedacht: geen van de basisspelers heeft een aflopend contract. De club zal wel op zoek moeten naar keepers, want Simon Mignolet en Dani Van den Heuvel zijn deze zomer vrij: bij eerstgenoemde lijken de gesprekken stil te liggen, na vele trouwe jaren. Is er een pensioen in zicht?

STVV

Bij Stayen is er wat meer werk aan de winkel: Ryotaro Ito, een van de sensaties van dit seizoen, is over zes maanden vrij. Zijn vertrek zou een grote sportieve en financiële aderlating zijn als hij gratis zou vertrekken. Hetzelfde geldt voor Robert Van Wesemael, een belangrijke basisspeler die veel belangstelling trekt.

Ook Simen Juklerod en Wolke Janssens komen aan het einde van hun contract zonder dat duidelijk is of ze zullen verlengen, terwijl de veteraan Jo Coppens (35 jaar), reservedoelman, mogelijk vrijgelaten wordt.

RSC Anderlecht

Dit is een van de grote projecten voor Olivier Renard. Thorgan Hazard is de te verlengen speler, en dat lijkt te gaan gebeuren. Wat betreft Yari Verschaeren, lijkt het of het gaat om een afgeprijsd vertrek deze winter of een gratis vertrek over zes maanden, wat een kleine ramp zou zijn gezien zijn traject.

Marco Kana is ook aan het einde van zijn contract, maar net als bij Hazard zou er een akkoord moeten komen. Mats Rits en Joachim Imbrechts lijken zonder spijt vrijgelaten te worden, vooral gezien het salaris van eerstgenoemde.

KV Mechelen

Twee spelers zijn over 6 maanden op te pikken bij Mechelen, als er niets verandert: Kerim Mrabti en vooral het jonge talent en basisspeler in het centrum van de verdediging Redouane Halhal (22 jaar). Hij is gewaardeerd op 2 miljoen euro en zou dus een grote aderlating zijn.

Mory Konaté, een steunpilaar op het middenveld, is ook binnen 6 maanden vrij en zou voor veel clubs een interessante aanwinst zijn. Het is nog onbekend wat de club zal doen met Hassane Bandé, geliefd bij het publiek maar van ver terugkomende, en de jonge Massimo Decoen, die geen speeltijd krijgt.

Standard

Hakim Sahabo en Léandre Kuavita zijn aan het einde van hun contract, maar wat zal de club met hen doen? De eerste overtuigt niet, de tweede is een kaderspeler. Souleyman Doumbia zal niet verlengen, maar Alessandro Calut is nog een ander kind van de club dat wellicht zal vertrekken...

Net als Boli Bolingoli: drie linkerverdedigers minder, dat is behoorlijk wat. Tot slot, Matteo Godfroid is ook aan het einde van zijn contract: de derde doelman van de Rouches werd niet meegenomen op stage, waarschijnlijk een duidelijke boodschap.

