Transfer naar Viktoria Plzen? Zo reageert Hrosovsky erop

KRC Genk is vertrokken op winterstage richting Marbella. Patrik Hrosovsky reist mee, ondanks de lopende gesprekken over een mogelijke transfer.

Vertrek naar Spanje

De A-kern verzamelde op Brussels Airport voor de vlucht naar Malaga. Van daaruit gaat het per bus naar het trainingscentrum in Marbella. Later op de avond staat een eerste lichte trainingssessie gepland. Enkele spelers sluiten pas in Spanje aan, onder wie Medina en Palacios.

Hrosovsky is gewoon aanwezig op de vlucht. De middenvelder wordt al enige tijd in verband gebracht met een terugkeer naar Viktoria Plzen. Zolang er geen vooruitgang is in dat dossier, blijft hij meetrainen met de groep. De club houdt hem beschikbaar voor alle activiteiten tijdens de stage.

Geen inhoudelijke reactie

Op de luchthaven werd Hrosovsky kort aangesproken over zijn toekomst. Hij bleef vriendelijk maar terughoudend. “Alles staat al in de krant, ik kan daar weinig aan toevoegen”, vertelt hij aan Het Belang van Limburg.

De staf voorziet in Marbella een programma met activatiesessies, veldtrainingen en fysieke blokken. De aanwezigheid van bijna de volledige kern laat toe om de voorbereiding op de tweede seizoenshelft zonder grote aanpassingen te starten.

De komende dagen moet duidelijk worden of er beweging komt in de onderhandelingen met Plzen. Tot die tijd blijft Hrosovsky deel uitmaken van de selectie en werkt hij het volledige programma af.