Het grootste probleem voor Olivier Renard bij Anderlecht in januari: deze Neerpede-boy kwijtraken

Yari Verschaeren is begonnen aan de laatste zes maanden van zijn contract bij RSC Anderlecht. De middenvelder is mee op stage in Spanje, maar sportief weegt hij al een tijd minder door. Tegelijk blijft hij wel zwaar doorwegen op de loonmassa van paars-wit.

Het nieuwe bestuur legde Verschaeren een voorstel tot contractverlenging voor, maar wel aan sterk aangepaste voorwaarden. Daar ging de 23-jarige niet op in. Alles wijst er bovendien niet op dat hij bereid is om aan die verminderde voorwaarden alsnog bij te tekenen.

Nochtans gaf Anderlecht hem in september 2023 nog het vertrouwen met een nieuw driejarig contract, terwijl hij herstelde van een zware knieblessure. Dat werd toen gezien als een mooi gebaar van de club. De gehoopte sportieve heropleving bleef echter uit.

Anderlecht wil Yari Verschaeren deze winter verkopen

Sindsdien is de situatie drastisch veranderd. Verschaeren zakte van vaste waarde en draaischijf naar luxe-invaller. Zijn marktwaarde kelderde volgens schattingen van zo’n 16 naar 3 miljoen euro, net als zijn speelminuten.

Als hij niet verlengt, lijkt deze winter de laatste kans voor Anderlecht om nog een transfersom te ontvangen. De club wil dan ook proberen te cashen, al belooft dat geen eenvoudige opdracht te worden.



Net als vorige zomer komt de meeste concrete interesse uit Turkije, met Trabzonspor als opvallendste naam. Verschaeren staat voorlopig niet te springen voor een Turks avontuur, terwijl vermeende interesse van AZ door zijn entourage bij HLN wordt ontkend.