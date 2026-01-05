'Wonderkind op komst: STVV heeft eerste wintertransfer beet'

STVV heeft 2025 afgesloten met een héél knappe plaats in het klassement. En in 2026 willen ze daar graag op verder doorbomen. Daartoe zou er nu alvast een eerste wintertransfer op komst zijn om een meerjarig contract te tekenen.

Volgens diverse Japanse media is Shion Shinkawa op weg naar Stayen. De 18-jarige aanvallende middenvelder heeft een polyvalent profiel om diverse plaatsen in de aanval te gaan bezetten en kan daardoor een grote meerwaarde zijn voor STVV.

Wouter Vrancken vroeg al om versterkingen die ook naar de toekomst toe interessant kunnen zijn én naar spelers die met impact voorin kunnen spelen en het verschil kunnen maken. In die optiek zou Shion Shinkawa een mooie aanwinst kunnen zijn.

De 18-jarige Japanner zou een contract voor 3,5 jaar kunnen tekenen op Stayen en zo verder doorgroeien. Hij zou overkomen van de Japanse tweedeklasser Sagan Tosu. Volgens Transfermarkt heeft hij ondertussen al een marktwaarde van 700.000 euro.

STVV doet opnieuw zaakjes met Saga Tosu

STVV deed al meermaals zaakjes met Sagan Tosu. Eerder plukte het er Daichi Hayashi al weg en ook Daichi Kamada heeft een verleden bij de club. Nu lijkt dus ook Shinkawa snel onderweg te zijn naar Belgisch Limburg.



Volgens Het Belang van Limburg is hij al onderweg naar Stayen en kan hij dus ook eerstdaags een contract gaan tekenen. Daarna kan hij meteen de voorbereiding op de laatste tien wedstrijden van het reguliere seizoen gaan doormaken.