Topclubs mogen komen voor Nathan De Cat, maar Anderlecht maakt één zaak héél duidelijk

Nathan De Cat zou Anderlecht op termijn een flinke som geld kunnen opleveren. De 17-jarige middenvelder staat op de radar van meerdere Duitse topclubs. Zowel Bayern München, waar Vincent Kompany trainer is, als Borussia Dortmund volgen hem op de voet.

Een vertrek op korte termijn is echter uitgesloten. De Cat blijft dit seizoen sowieso bij Anderlecht, ongeacht eventuele interesse. Ook bij een akkoord met een andere club zou hij het seizoen in Brussel afmaken.

De leeftijd van De Cat speelt daarbij een belangrijke rol. Met zijn 17 jaar is hij nog schoolplichtig en combineert hij voetbal met zijn studies. Hij volgt momenteel een topsportopleiding in Wemmel.

Anderlecht wil De Cat een verbeterd contract geven

De jonge middenvelder zit daar in het zesde middelbaar. Dat maakt een onmiddellijke overstap naar het buitenland extra complex. Anderlecht houdt daar nadrukkelijk rekening mee, weet HLN.

Paars-wit wil De Cat dan ook graag langer aan boord houden. De club legde hem al een voorstel voor een verbeterd contract voor.



Voorlopig blijft het echter wachten op witte rook. De interesse groeit, maar Anderlecht hoopt zijn goudhaantje nog even te kunnen beschermen.