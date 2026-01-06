Deze verrassende naam mag zich op winterstage bewijzen bij OH Leuven

Lorenz Lomme
Deze verrassende naam mag zich op winterstage bewijzen bij OH Leuven
Foto: © photonews
OH Leuven trekt tijdens de winterbreak naar het Spaanse Algorfa. Daar willen de Vlaams-Brabanders zich voorbereiden op de herstart van de competitie, die voor hen gepland staat op 18 januari.

OHL vinden we momenteel terug op plek 13 in de stand. Veilig zijn Felice Mazzu en zijn mannen nog zeker niet met 20 punten, waardoor er geoogst moet worden bij de herstart.

OHL vertrok gisteren naar Spanje om te trainen onder de Spaanse winterzon. Mazzu krijgt er een uitgebreide groep tot zijn beschikking, met daarin ook een opvallende naam, ziet het Nieuwsblad.

Roméo Monticelli mee op stage

Zo mocht Roméo Monticelli (20) mee op stage vertrekken. De linksachter komt nochtans niet in het stuk voor dit seizoen bij de eerste ploeg en speelde nog geen enkele minuut.

Monticelli kwam dit seizoen enkel in actie in 1ste Nationale met de beloften van OHL. Daar was hij goed voor elf optredens, waarin hij geen doelpunt of assist liet noteren.


De aanwezigheid van Monticelli heeft volgens de genoemde bron te maken met Takahiro Akimoto. Die heeft immers nog last van blessures. Op 8 januari oefent OHL op stage tegen het Duitse SC Preussen Münster. Op 10 januari keert de selectie dan terug naar België.

OH Leuven

