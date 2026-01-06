Gert Verheyen weigert te stemmen voor Gouden Schoen: dit is de reden

De stemming voor de Gouden Schoen is voorbij. Toch beslisten enkele juryleden om niet deel te nemen, waaronder Gert Verheyen.

Samenstelling van de jury

Meer dan tweehonderd kenners ontvingen begin december hun stemformulier. De groep bestaat uit journalisten, prominenten uit het voetbal, trainers uit de hoogste klasse, scheidsrechters en voormalige winnaars. Zij bepaalden in twee rondes de drie genomineerden.

Onder de journalisten bevinden zich bekende commentatoren en verslaggevers. De categorie voetbalprominenten omvat ex‑trainers en oud‑spelers die niet in een andere groep vallen. Ook actieve trainers mogen stemmen, terwijl spelers worden uitgesloten om beïnvloeding te vermijden.

Naast scheidsrechters krijgen ook medewerkers van de voetbalbond een stem. De lijst van oud‑winnaars vormt een aparte categorie. Sinds 2016 gebeurt de stemming digitaal. Dat maakt herinneringen mogelijk voor wie zijn formulier nog niet heeft ingevuld.

Geloofwaardigheid

Hierdoor ligt het aantal geldige stemmen in recente edities hoger en zijn de verschillen tussen beide rondes kleiner geworden. Toch vult niet iedereen zijn biljet in. Onder hen ook voetbalanalist Gert Verheyen.

Hij geeft volgens Het Laatste Nieuws, dat de verkiezing organiseert, als reden aan dat hij onvoldoende wedstrijden heeft gezien om een gefundeerd oordeel te vormen. Verheyen meldt dat hij door de tv‑rechtenproblematiek te weinig live‑duels konden volgen.



Hun keuze wordt door de organisatie aanvaard. Het past binnen de bedoeling om de geloofwaardigheid van de verkiezing te bewaken en enkel stemmen te tellen die op een volledig beeld zijn gebaseerd.