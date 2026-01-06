📷 OFFICIEEL Deze deal heeft Cercle Brugge over Dante Vanzeir gesloten

Cercle Brugge heeft zijn aanval versterkt met de komst van Dante Vanzeir. De spits wordt tot het einde van het seizoen gehuurd en krijgt een duidelijke rol binnen de ploeg.

Aankoop en profiel

Cercle huurt Vanzeir tot de zomer en bedong daarbij een aankoopoptie, zo laat de Vereniging weten op zijn officiële kanalen. De aanvaller brengt ervaring mee uit meerdere Belgische clubs, waar hij zich ontwikkelde van jeugdspeler tot vaste waarde. Zijn traject omvat periodes bij Genk, Beerschot en KV Mechelen.

Zijn echte doorbraak volgde bij Union, waar hij zowel in tweede als eerste klasse hoge efficiëntie toonde. In 91 wedstrijden verzamelde hij een aanzienlijk aantal doelpunten en assists. Die prestaties leverden hem een selectie bij de nationale ploeg op en een transfer naar de MLS.

Terugkeer naar België

Na bijna twee seizoenen in de Verenigde Staten keerde Vanzeir terug naar België, waar hij bij Gent aansloot. Nu kiest hij voor een tijdelijke overstap naar Cercle Brugge. “Ik ben heel blij dat ik me bij Cercle kan aansluiten.” De spits benadrukt dat de ambitie van de Vereniging hem meteen overtuigde.

Vanzeir ziet een duidelijke rol voor zichzelf binnen het systeem van Cercle. “Ook het tweespitsensysteem ligt me erg goed.” Hij wil bijdragen met doelpunten, assists en ervaring. Volgens hem voelde de keuze logisch aan en paste alles binnen zijn verwachtingen.

Technisch directeur Murchio reageert positief op de komst van de spits. “We zijn erg blij om Dante op dit belangrijke moment van het seizoen bij Cercle te mogen verwelkomen”, besluit hij. De Vereniging rekent op zijn doelgerichtheid en ervaring om de jonge kern verder te ondersteunen.



