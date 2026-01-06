Anderhalf uur vertraging voor KRC Genk en de reden is echt te gek voor woorden

KRC Genk is met aanzienlijke vertraging vertrokken richting winterstage. De oorzaak lag niet bij het weer of het toestel, maar bij een onverwacht technisch probleem.

Oponthoud op de luchthaven

De spelersgroep moest langer dan gepland wachten vooraleer het vliegtuig kon vertrekken. Het toestel bleef ruim anderhalf uur aan de grond staan. De deuren bleven geopend omdat een technicus moest langskomen om een defect onderdeel te herstellen.

De vertraging werd veroorzaakt door een haperende koffiemachine aan boord, zo meldt Het Belang van Limburg. Het toestel mocht zonder herstelling niet vertrekken, waardoor de bemanning verplicht was te wachten op technische ondersteuning. Pas na de interventie kon de procedure worden hervat.

Extra vertraging door winterse omstandigheden

Na de herstelling volgde nog een standaardcontrole. Door de koude temperaturen moest ijs van het vliegtuig worden verwijderd. Deze extra handeling zorgde voor bijkomend tijdverlies, waardoor het schema verder opschoof.

Door het gecombineerde oponthoud wordt de Genkse delegatie pas rond vier uur in Malaga verwacht. De ploeg reist na de landing per bus verder naar Marbella, waar de winterstage wordt aangevat volgens het geplande programma.



Ondanks de vertraging is het enthousiasme bij de Limburgers groot. De staf plant na aankomst de eerste activiteiten, zodat de voorbereiding op de tweede seizoenshelft zonder verdere onderbrekingen kan starten.