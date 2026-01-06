Besnik Hasi krijgt op winterstage bijzonder goed nieuws te horen

Anderlecht werkt zijn winterstage af in het Spaanse Jerez de la Frontera. De ploeg traint er in gunstige omstandigheden en krijgt daarbij enkele positieve medische updates.

Terugkeer van Augustinsson

Ludwig Augustinsson is opnieuw inzetbaar na zijn blessureperiode. Hij sluit volledig aan bij de groepstrainingen en kan tijdens de oefenwedstrijd tegen Sankt‑Gallen van woensdag al een beperkte speelminuten maken. Zijn revalidatie verloopt volgens plan, waardoor hij sneller dan verwacht opnieuw beschikbaar is.

Vooruitgang bij Kana

Ook Marco Kana maakt opnieuw deel uit van de groep. Na een langdurige revalidatie neemt hij bijna alle trainingsonderdelen weer op. Voor het oefenduel van morgen wordt hij nog ontzien, maar zijn terugkeer in teamverband vormt een duidelijke stap vooruit.

Ilay Camara werkt voorlopig nog apart. Na zijn spierblessure beperkt hij zich tot loopoefeningen. De medische staf bouwt zijn belasting geleidelijk op om herval te vermijden. Zijn volledige integratie in de groep volgt later tijdens de stage.

De ploeg traint onder zonnige omstandigheden, wat een contrast vormt met de eerdere regenval. De staf kan daardoor het geplande programma zonder aanpassingen uitvoeren. De combinatie van goed weer en toenemende beschikbaarheid van spelers zorgt voor een efficiënte voorbereiding.



De wedstrijd tegen Sankt‑Gallen dient als eerste testmoment van de stage. Voor enkele spelers wordt het een gecontroleerde herintroductie, terwijl anderen hun ritme verder kunnen aanscherpen. De staf gebruikt het duel om de fysieke vooruitgang nauwgezet te evalueren.