📷 'Medische testen vandaag gepland: Belg trekt naar Duitse tweede klasse'

Norman Bassette staat op het punt een nieuwe stap te zetten in zijn loopbaan. De Belgische aanvaller lijkt zijn carrière voort te zetten in de 2. Bundesliga.

Bassette werd opgeleid bij KAS Eupen, waar hij zijn eerste stappen in het jeugdvoetbal zette. Er volgde een transfer naar SM Caen, waar hij zijn profdebuut maakte. Om meer speelminuten te verzamelen, werd hij daarna uitgeleend aan KV Mechelen.

Van Caen ging het naar Coventry City en via een uitleenbeurt naar Reims, waar hij de kans kreeg om zich verder te ontwikkelen in een competitie met hoge intensiteit. Door beperkte speeltijd werd gezocht naar een nieuwe bestemming waar hij regelmatiger aan bod kan komen.

Nieuwe stap richting Duitsland

FC Kaiserslautern heeft zich gemeld om de lopende huurconstructie over te nemen. De Duitse club wil de aanvaller tot het einde van het seizoen inzetten in de 2. Bundesliga. De overstap past binnen hun zoektocht naar extra aanvallende opties.

De overgang bevindt zich in de afrondende fase. De medische testen staan vandaag gepland, zo meldt Transferfeed. Pas na een positieve evaluatie kan de tijdelijke overstap officieel worden afgerond en kan Bassette aansluiten bij zijn nieuwe ploeg.

Indien alles volgens plan verloopt, krijgt Bassette in Duitsland de kans om opnieuw regelmatiger te spelen. Kaiserslautern ziet in hem een aanvaller die meteen inzetbaar kan zijn en past binnen hun sportieve ambities voor de rest van het seizoen.



