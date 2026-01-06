📷 'Medische testen vandaag gepland: Belg trekt naar Duitse tweede klasse'

📷 'Medische testen vandaag gepland: Belg trekt naar Duitse tweede klasse'
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Norman Bassette staat op het punt een nieuwe stap te zetten in zijn loopbaan. De Belgische aanvaller lijkt zijn carrière voort te zetten in de 2. Bundesliga.

Bassette werd opgeleid bij KAS Eupen, waar hij zijn eerste stappen in het jeugdvoetbal zette. Er volgde een transfer naar SM Caen, waar hij zijn profdebuut maakte. Om meer speelminuten te verzamelen, werd hij daarna uitgeleend aan KV Mechelen.

Van Caen ging het naar Coventry City en via een uitleenbeurt naar Reims, waar hij de kans kreeg om zich verder te ontwikkelen in een competitie met hoge intensiteit. Door beperkte speeltijd werd gezocht naar een nieuwe bestemming waar hij regelmatiger aan bod kan komen.

Nieuwe stap richting Duitsland

FC Kaiserslautern heeft zich gemeld om de lopende huurconstructie over te nemen. De Duitse club wil de aanvaller tot het einde van het seizoen inzetten in de 2. Bundesliga. De overstap past binnen hun zoektocht naar extra aanvallende opties.

De overgang bevindt zich in de afrondende fase. De medische testen staan vandaag gepland, zo meldt Transferfeed. Pas na een positieve evaluatie kan de tijdelijke overstap officieel worden afgerond en kan Bassette aansluiten bij zijn nieuwe ploeg.

Indien alles volgens plan verloopt, krijgt Bassette in Duitsland de kans om opnieuw regelmatiger te spelen. Kaiserslautern ziet in hem een aanvaller die meteen inzetbaar kan zijn en past binnen hun sportieve ambities voor de rest van het seizoen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
The Championship
The Championship Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Kaiserslautern
Coventry City
Norman Bassette

Meer nieuws

Dit moet de volgende 'chouchou' van Anderlecht worden, waarschijnlijk nog dit seizoen

Dit moet de volgende 'chouchou' van Anderlecht worden, waarschijnlijk nog dit seizoen

14:40
Anderhalf uur vertraging voor KRC Genk en de reden is echt te gek voor woorden

Anderhalf uur vertraging voor KRC Genk en de reden is echt te gek voor woorden

14:00
📷 'Man United kijkt voor terugkeer van legendarische trainer'

📷 'Man United kijkt voor terugkeer van legendarische trainer'

14:20
1
Transfer naar Viktoria Plzen? Zo reageert Hrosovsky erop

Transfer naar Viktoria Plzen? Zo reageert Hrosovsky erop

13:30
Lommel SK kondigt opmerkelijke uitgaande transfer aan

Lommel SK kondigt opmerkelijke uitgaande transfer aan

14:15
1
Deze verrassende naam mag zich op winterstage bewijzen bij OH Leuven

Deze verrassende naam mag zich op winterstage bewijzen bij OH Leuven

13:15
Charleroi verbaast: Fellaini na amper drie wedstrijden alweer weg

Charleroi verbaast: Fellaini na amper drie wedstrijden alweer weg

13:45
3
Gert Verheyen weigert te stemmen voor Gouden Schoen: dit is de reden

Gert Verheyen weigert te stemmen voor Gouden Schoen: dit is de reden

13:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 06/01: Duranville - Ashimeru - Romero - Bozhinov - Hrosovský

Transfernieuws en Transfergeruchten 06/01: Duranville - Ashimeru - Romero - Bozhinov - Hrosovský

12:00
📷 OFFICIEEL Deze deal heeft Cercle Brugge over Dante Vanzeir gesloten

📷 OFFICIEEL Deze deal heeft Cercle Brugge over Dante Vanzeir gesloten

12:20
6
Besnik Hasi krijgt op winterstage bijzonder goed nieuws te horen

Besnik Hasi krijgt op winterstage bijzonder goed nieuws te horen

12:40
Zo ziet de winterstage van Zulte Waregem eruit

Zo ziet de winterstage van Zulte Waregem eruit

11:45
Waarom Anderlecht effectief aan toptalent denkt: Besnik Hasi zou er blij mee zijn

Waarom Anderlecht effectief aan toptalent denkt: Besnik Hasi zou er blij mee zijn

12:00
2
Sloeg Club Brugge deze keer de (heel dure) bal mis? Aanpassing duurt langer dan verwacht

Sloeg Club Brugge deze keer de (heel dure) bal mis? Aanpassing duurt langer dan verwacht

11:40
1
Dit is de club die Anderlecht kan verlossen van Majeed Ashimeru

Dit is de club die Anderlecht kan verlossen van Majeed Ashimeru

11:20
Franse pers en analisten moeien zich met 'geval Arthur Vermeeren' en zijn duidelijk niet blij

Franse pers en analisten moeien zich met 'geval Arthur Vermeeren' en zijn duidelijk niet blij

11:00
Beerschot verwelkomt twee aanwinsten op winterstage

Beerschot verwelkomt twee aanwinsten op winterstage

10:45
Motivatie voor Vanaken en Mignolet, voor Alderweireld niet: "Daar zou ik nooit aan denken"

Motivatie voor Vanaken en Mignolet, voor Alderweireld niet: "Daar zou ik nooit aan denken"

10:30
3
Witte rook bij Chelsea: Roméo Lavia heeft een nieuwe coach

Witte rook bij Chelsea: Roméo Lavia heeft een nieuwe coach

10:03
1
"Niemand is zoveel waard in België" - Hein Vanhaezebrouck vindt bedrag voor Club Brugge-speler belachelijk

"Niemand is zoveel waard in België" - Hein Vanhaezebrouck vindt bedrag voor Club Brugge-speler belachelijk

09:30
7
Speler van Club Brugge deze winter mogelijk langs achterpoortje naar de uitgang

Speler van Club Brugge deze winter mogelijk langs achterpoortje naar de uitgang

09:00
4
Hans Vanaken onthult de werkwijze van Ivan Leko en vergelijkt met zijn eerste periode

Hans Vanaken onthult de werkwijze van Ivan Leko en vergelijkt met zijn eerste periode

08:00
FC Transfervrij? Deze dealtjes vallen nog snel te sluiten in de Jupiler Pro League

FC Transfervrij? Deze dealtjes vallen nog snel te sluiten in de Jupiler Pro League

07:00
Goudhaantje Antwerp op de radar van buitenlandse clubs, Great Old zit in lastige positie

Goudhaantje Antwerp op de radar van buitenlandse clubs, Great Old zit in lastige positie

08:40
2
Hrosovsky gaat vertrekken bij Genk, Limburgers hebben zijn vervanger al gevonden

Hrosovsky gaat vertrekken bij Genk, Limburgers hebben zijn vervanger al gevonden

07:40
Topclubs mogen komen voor Nathan De Cat, maar Anderlecht maakt één zaak héél duidelijk

Topclubs mogen komen voor Nathan De Cat, maar Anderlecht maakt één zaak héél duidelijk

08:20
1
Het grootste probleem voor Olivier Renard bij Anderlecht in januari: deze Neerpede-boy kwijtraken

Het grootste probleem voor Olivier Renard bij Anderlecht in januari: deze Neerpede-boy kwijtraken

07:20
Seksuologe formeel over Ruben Van Gucht: "Als een vrouw dat zegt, krijgt ze de stempel slet" De derde helft

Seksuologe formeel over Ruben Van Gucht: "Als een vrouw dat zegt, krijgt ze de stempel slet"

06:30
15
Gratis over 6 maanden, goedkoop deze winter? Deze grote namen komen binnenkort vrij bij de top-6 uit JPL

Gratis over 6 maanden, goedkoop deze winter? Deze grote namen komen binnenkort vrij bij de top-6 uit JPL

23:00
1
'Wonderkind op komst: STVV heeft eerste wintertransfer beet'

'Wonderkind op komst: STVV heeft eerste wintertransfer beet'

21:40
1
DONE DEAL: groot talent van Genk verlaat de club

DONE DEAL: groot talent van Genk verlaat de club

22:30
DONE DEAL: Zulte Waregem legt speler vast en neemt hem met andere jonkies meteen mee op stage

DONE DEAL: Zulte Waregem legt speler vast en neemt hem met andere jonkies meteen mee op stage

21:20
Rudi Garcia weet stilaan wat hem te wachten staat

Rudi Garcia weet stilaan wat hem te wachten staat

22:00
1
'Diverse Belgische clubs azen op man van vijf miljoen euro van Udinese'

'Diverse Belgische clubs azen op man van vijf miljoen euro van Udinese'

21:00
2
Julien Duranville, slachtoffer van een zeer slechte keuze (en de financiële noden van Anderlecht)

Julien Duranville, slachtoffer van een zeer slechte keuze (en de financiële noden van Anderlecht)

20:40
4
De onthulling: zo lang is het lijstje van bedpartners van Ruben Van Gucht De derde helft

De onthulling: zo lang is het lijstje van bedpartners van Ruben Van Gucht

20:20
5

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 20
KRC Genk KRC Genk 3-5 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 Union SG Union SG
Standard Standard 1-2 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
La Louvière La Louvière 0-0 OH Leuven OH Leuven
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 2-0 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

cartman_96 cartman_96 over Witte rook bij Chelsea: Roméo Lavia heeft een nieuwe coach cartman_96 cartman_96 over Speler van Club Brugge deze winter mogelijk langs achterpoortje naar de uitgang Vital Verheyen Vital Verheyen over Met een opvallend detail: Marc Degryse geeft zijn drie favorieten voor de Gouden Schoen FCBalto FCBalto over 📷 OFFICIEEL Deze deal heeft Cercle Brugge over Dante Vanzeir gesloten FCBalto FCBalto over Charleroi verbaast: Fellaini na amper drie wedstrijden alweer weg Stigo12 Stigo12 over 📷 'Man United kijkt voor terugkeer van legendarische trainer' kliersesk kliersesk over Lommel SK kondigt opmerkelijke uitgaande transfer aan poestexas poestexas over Waarom Anderlecht effectief aan toptalent denkt: Besnik Hasi zou er blij mee zijn Vital Verheyen Vital Verheyen over "Niemand is zoveel waard in België" - Hein Vanhaezebrouck vindt bedrag voor Club Brugge-speler belachelijk Vital Verheyen Vital Verheyen over "Als hij de Gouden Schoen niet wint, weet ik het niet meer..." - Ploegmaat is zeker van eindlaureaat Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved