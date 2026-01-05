Na het zware ongeval: Sofian Kiyine gaat opnieuw ... in België aan de slag

Sofian Kiyine (28), de voetballer die twee jaar geleden met zijn auto door een sporthal vloog, is terug in ons land. Hij gaat aan de slag bij Royal Stockay in de Eerste Amateurklasse van de Waalse voetbalbond ACFF.

"De club is verheugd de komst van Sofian Kiyine aan te kondigen, een 28-jarige middenvelder die de Italiaanse jeugdopleiding heeft doorlopen. Hij speelde eerder voor Chievo Verona, Lazio, Salernitana, Venezia en meest recentelijk OH Leuven."

"Kiyine brengt een schat aan ervaring mee die hij heeft opgedaan in de Serie A en de Belgische competitie", aldus de ploeg van Royal Stockay Saint-Georges in een bericht op de sociale media deze week.

Welkom thuis-gevoel voor Kiyine

Ook op hun webstek hebben ze het over Kiyine: "Hij is technisch begaafd, veelzijdig en met een uitstekend inzicht, sluit Sofian zich bij ons aan met de ambitie om de komende uitdagingen aan te gaan. Welkom thuis, Sofian!"

De middenvelder maakte op 30 maart 2023 een spectaculair uitwijkmanoeuvre, waardoor zijn voertuig crashte op een rotonde en de sporthal van Flémalle in vloog. Daar waren even daarvoor nog tientallen kinderen aan het sporten.





Uiteindelijk kwam hij voor dat zware ongeval goed weg, want hij kreeg uiteindelijk via de opschorting een milde straf van de rechter en ook bij de beroepsprocedure. Nu kan hij opnieuw enkel aan voetballen gaan denken.