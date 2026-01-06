Witte rook bij Chelsea: Roméo Lavia heeft een nieuwe coach

Witte rook bij Chelsea: Roméo Lavia heeft een nieuwe coach
Foto: © photonews

Na het ontslag van Enzo Maresca op 1 januari 2025 moest Chelsea op zoek naar een vervanger voor de Italiaanse coach. Dat is nu geregeld: Liam Rosenior heeft zijn vertrek bij Strasbourg bevestigd om zich aan te sluiten bij Chelsea.

De trainer heeft zelf het nieuws bekendgemaakt tijdens de persconferentie dinsdag. "Er zijn kansen die je niet kunt weigeren, het was onmogelijk om deze af te slaan en het stelt me in staat om mijn familie terug te vinden bij een gigantische club", kondigde hij aan.

De inmiddels voormalige coach van Strasbourg, het zusterclub van Chelsea, heeft het al aan zijn spelers verteld: "De spelers zijn erg blij voor mij. Ik ben ervan overtuigd dat de personen die na mij komen, bekwaam zijn."

De Engelse coach keert terug naar zijn land na te zijn overgestapt naar Frankrijk in juli 2024. Hij staat op het punt de grootste uitdaging van zijn carrière aan te gaan en is vastberaden om niet teleur te stellen. In Engeland was hij al hoofdcoach van Hull City van november 2022 tot juni 2024.

Eerste uitdaging in de Premier League

Dit zal zijn eerste positie zijn als hoofdcoach van een Premier League-club. Hij heeft echter al ervaring opgedaan in de staf van een jeugdteam dat in de Engelse eerste divisie speelt, namelijk Brighton. Van augustus 2018 tot juli 2019 was hij assistent-trainer van de U23.


Rode Duivel Roméo Lavia hoopt natuurlijk eindelijk te kunnen doorbreken onder zijn leiding. Momenteel is hij opnieuw geblesseerd, maar de Belgische international zal de Engelsman moeten overtuigen zodra hij terug is. Op 6 januari viert hij bovendien zijn 22e verjaardag.

Volg Fulham - Chelsea live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30 (07/01).

