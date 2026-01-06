Beerschot verwelkomt twee aanwinsten op winterstage

Beerschot vertoeft tijdens de winterbreak in het Spaanse Murcia. Daar willen de Mannekes de basis leggen voor de tweede seizoenshelft, waarin ze de promotie willen afdwingen. Dat zullen ze doen met twee nieuwe pionnen.

Beerschot is voorlopig derde in de Challenger Pro League, na leider SK Beveren en KV Kortrijk. De achterstand op de Waaslanders is al 15 punten, die op KVK 9.

Toch blijft Beerschot mikken op de promotie, meer dan waarschijnlijk via de Promotion Play-offs. Om dat doel te bereiken, wordt de technische staf nu uitgerust met twee nieuwkomers.

Beerschot versterkt zijn technische staf

Zo maakt Beerschot op zijn website bekend dat Daan Deboutte en Joaquim Lohisse de rangen komen versterken. Die eerste wordt teammanager, terwijl die tweede aan de slag gaat als video-analist.

"Daan is geen onbekende in het voetbalmilieu en was de voorbije vier seizoenen actief als teammanager bij Lommel SK", schrijft Beerschot, dat zijn "organisatorische vaardigheden en ervaring" looft.

Ook Lohisse heeft zijn strepen al verdiend in het voetbal. "Zo was hij eerder bij RSC Anderlecht en OH Leuven, waar hij nauw betrokken was bij wedstrijd- en tegenstanderanalyses", klinkt het. Zowel Deboutte als Lohisse vertoeft momenteel al bij de selectie in Spanje.



