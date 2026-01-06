Beerschot verwelkomt twee aanwinsten op winterstage

Lorenz Lomme
| Reageer
Beerschot verwelkomt twee aanwinsten op winterstage
Foto: © photonews
Word fan van K Beerschot VA! 927

Beerschot vertoeft tijdens de winterbreak in het Spaanse Murcia. Daar willen de Mannekes de basis leggen voor de tweede seizoenshelft, waarin ze de promotie willen afdwingen. Dat zullen ze doen met twee nieuwe pionnen.

Beerschot is voorlopig derde in de Challenger Pro League, na leider SK Beveren en KV Kortrijk. De achterstand op de Waaslanders is al 15 punten, die op KVK 9.

Toch blijft Beerschot mikken op de promotie, meer dan waarschijnlijk via de Promotion Play-offs. Om dat doel te bereiken, wordt de technische staf nu uitgerust met twee nieuwkomers.

Beerschot versterkt zijn technische staf

Zo maakt Beerschot op zijn website bekend dat Daan Deboutte en Joaquim Lohisse de rangen komen versterken. Die eerste wordt teammanager, terwijl die tweede aan de slag gaat als video-analist.

"Daan is geen onbekende in het voetbalmilieu en was de voorbije vier seizoenen actief als teammanager bij Lommel SK", schrijft Beerschot, dat zijn "organisatorische vaardigheden en ervaring" looft.

Ook Lohisse heeft zijn strepen al verdiend in het voetbal. "Zo was hij eerder bij RSC Anderlecht en OH Leuven, waar hij nauw betrokken was bij wedstrijd- en tegenstanderanalyses", klinkt het. Zowel Deboutte als Lohisse vertoeft momenteel al bij de selectie in Spanje.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
K Beerschot VA

Meer nieuws

Franse pers en analisten moeien zich met 'geval Arthur Vermeeren' en zijn duidelijk niet blij

Franse pers en analisten moeien zich met 'geval Arthur Vermeeren' en zijn duidelijk niet blij

11:00
Motivatie voor Vanaken en Mignolet, voor Alderweireld niet: "Daar zou ik nooit aan denken"

Motivatie voor Vanaken en Mignolet, voor Alderweireld niet: "Daar zou ik nooit aan denken"

10:30
Witte rook bij Chelsea: Roméo Lavia heeft een nieuwe coach

Witte rook bij Chelsea: Roméo Lavia heeft een nieuwe coach

10:03
Transfernieuws en Transfergeruchten 06/01: Romero - Bozhinov - Hrosovský

Transfernieuws en Transfergeruchten 06/01: Romero - Bozhinov - Hrosovský

09:00
"Niemand is zoveel waard in België" - Hein Vanhaezebrouck vindt bedrag voor Club Brugge-speler belachelijk

"Niemand is zoveel waard in België" - Hein Vanhaezebrouck vindt bedrag voor Club Brugge-speler belachelijk

09:30
3
Speler van Club Brugge deze winter mogelijk langs achterpoortje naar de uitgang

Speler van Club Brugge deze winter mogelijk langs achterpoortje naar de uitgang

09:00
2
Goudhaantje Antwerp op de radar van buitenlandse clubs, Great Old zit in lastige positie

Goudhaantje Antwerp op de radar van buitenlandse clubs, Great Old zit in lastige positie

08:40
2
Topclubs mogen komen voor Nathan De Cat, maar Anderlecht maakt één zaak héél duidelijk

Topclubs mogen komen voor Nathan De Cat, maar Anderlecht maakt één zaak héél duidelijk

08:20
1
Hans Vanaken onthult de werkwijze van Ivan Leko en vergelijkt met zijn eerste periode

Hans Vanaken onthult de werkwijze van Ivan Leko en vergelijkt met zijn eerste periode

08:00
Hrosovsky gaat vertrekken bij Genk, Limburgers hebben zijn vervanger al gevonden

Hrosovsky gaat vertrekken bij Genk, Limburgers hebben zijn vervanger al gevonden

07:40
FC Transfervrij? Deze dealtjes vallen nog snel te sluiten in de Jupiler Pro League

FC Transfervrij? Deze dealtjes vallen nog snel te sluiten in de Jupiler Pro League

07:00
Het grootste probleem voor Olivier Renard bij Anderlecht in januari: deze Neerpede-boy kwijtraken

Het grootste probleem voor Olivier Renard bij Anderlecht in januari: deze Neerpede-boy kwijtraken

07:20
Seksuologe formeel over Ruben Van Gucht: "Als een vrouw dat zegt, krijgt ze de stempel slet" De derde helft

Seksuologe formeel over Ruben Van Gucht: "Als een vrouw dat zegt, krijgt ze de stempel slet"

23:30
11
Gratis over 6 maanden, goedkoop deze winter? Deze grote namen komen binnenkort vrij bij de top-6 uit JPL

Gratis over 6 maanden, goedkoop deze winter? Deze grote namen komen binnenkort vrij bij de top-6 uit JPL

23:00
1
'Wonderkind op komst: STVV heeft eerste wintertransfer beet'

'Wonderkind op komst: STVV heeft eerste wintertransfer beet'

21:40
1
DONE DEAL: groot talent van Genk verlaat de club

DONE DEAL: groot talent van Genk verlaat de club

22:30
Rudi Garcia weet stilaan wat hem te wachten staat

Rudi Garcia weet stilaan wat hem te wachten staat

22:00
DONE DEAL: Zulte Waregem legt speler vast en neemt hem met andere jonkies meteen mee op stage

DONE DEAL: Zulte Waregem legt speler vast en neemt hem met andere jonkies meteen mee op stage

21:20
'Diverse Belgische clubs azen op man van vijf miljoen euro van Udinese'

'Diverse Belgische clubs azen op man van vijf miljoen euro van Udinese'

21:00
2
Julien Duranville, slachtoffer van een zeer slechte keuze (en de financiële noden van Anderlecht)

Julien Duranville, slachtoffer van een zeer slechte keuze (en de financiële noden van Anderlecht)

20:40
4
De onthulling: zo lang is het lijstje van bedpartners van Ruben Van Gucht De derde helft

De onthulling: zo lang is het lijstje van bedpartners van Ruben Van Gucht

20:20
5
Toch niet opnieuw? Speler Club Brugge valt uit met blessure op winterstage

Toch niet opnieuw? Speler Club Brugge valt uit met blessure op winterstage

20:00
4
Ferme meevaller voor Antwerp op eerste training

Ferme meevaller voor Antwerp op eerste training

19:40
'Premier League-club kan sterkhouder wegkapen bij Zulte Waregem, dat zelf wil shoppen bij Lierse'

'Premier League-club kan sterkhouder wegkapen bij Zulte Waregem, dat zelf wil shoppen bij Lierse'

19:00
1
"Ik had kansen": ook deze Rode Duivel had in Engeland kunnen spelen

"Ik had kansen": ook deze Rode Duivel had in Engeland kunnen spelen

19:20
Jeugdproduct Lokeren, Club Brugge en Zulte Waregem wil knallen na operatie

Jeugdproduct Lokeren, Club Brugge en Zulte Waregem wil knallen na operatie

18:30
Klasse alleen bleek niet genoeg: hoe het misliep tussen Anderlecht en Cedric Hatenboer

Klasse alleen bleek niet genoeg: hoe het misliep tussen Anderlecht en Cedric Hatenboer

18:40
4
Transfernieuws en Transfergeruchten 05/01: Gboua - Van Den Bergh - Hadj Moussa

Transfernieuws en Transfergeruchten 05/01: Gboua - Van Den Bergh - Hadj Moussa

17:00
Met een opvallend detail: Marc Degryse geeft zijn drie favorieten voor de Gouden Schoen

Met een opvallend detail: Marc Degryse geeft zijn drie favorieten voor de Gouden Schoen

18:20
5
'SK Beveren wil zich wapenen in titelstrijd en laat oog vallen op flankaanvaller'

'SK Beveren wil zich wapenen in titelstrijd en laat oog vallen op flankaanvaller'

17:20
2
OFFICIEEL: Union SG neemt afscheid van 'aanvaller van 18 miljoen'

OFFICIEEL: Union SG neemt afscheid van 'aanvaller van 18 miljoen'

18:00
1
Profiteert Anderlecht? Borussia Dortmund hakt knoop door over Duranville

Profiteert Anderlecht? Borussia Dortmund hakt knoop door over Duranville

17:41
OFFICIEEL: Standard haalt speler vroeger dan verwacht terug bij Lierse

OFFICIEEL: Standard haalt speler vroeger dan verwacht terug bij Lierse

17:00
1
Wat doet Racing Genk? Patrik Hrosovsky heeft zijn beslissing genomen

Wat doet Racing Genk? Patrik Hrosovsky heeft zijn beslissing genomen

16:30
2
Na het zware ongeval: Sofian Kiyine gaat opnieuw ... in België aan de slag

Na het zware ongeval: Sofian Kiyine gaat opnieuw ... in België aan de slag

16:15
7
Voormalige Standard-coach kondigt voetbalpensioen aan

Voormalige Standard-coach kondigt voetbalpensioen aan

16:00

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 20
Seraing Seraing 16/01 RWDM Brussels RWDM Brussels
Jong Genk Jong Genk 16/01 Lommel SK Lommel SK
RSCA Futures RSCA Futures 17/01 KAA Gent KAA Gent
Eupen Eupen 17/01 SK Beveren SK Beveren
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 17/01 KV Kortrijk KV Kortrijk
Luik FC Luik FC 17/01 Francs Borains Francs Borains
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 18/01 KSC Lokeren KSC Lokeren
K Beerschot VA K Beerschot VA 18/01 Olympic Charleroi Olympic Charleroi

Nieuwste reacties

FCBalto FCBalto over Al sinds de zomer weg, maar toch topkandidaat voor Gouden Schoen? "Gaat héél veel punten krijgen" Eldonte Eldonte over "Niemand is zoveel waard in België" - Hein Vanhaezebrouck vindt bedrag voor Club Brugge-speler belachelijk SimonsCehEnglebert SimonsCehEnglebert over Club Brugge vorig jaar verlaten voor 14 miljoen euro, maar voormalige ster blauw-zwart moet alweer weg Geert66 Geert66 over Julien Duranville, slachtoffer van een zeer slechte keuze (en de financiële noden van Anderlecht) André Coenen André Coenen over Seksuologe formeel over Ruben Van Gucht: "Als een vrouw dat zegt, krijgt ze de stempel slet" Bernescot13 Bernescot13 over De onthulling: zo lang is het lijstje van bedpartners van Ruben Van Gucht Patrick van Mechgelen Patrick van Mechgelen over Speler van Club Brugge deze winter mogelijk langs achterpoortje naar de uitgang Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Goudhaantje Antwerp op de radar van buitenlandse clubs, Great Old zit in lastige positie Supremepony Supremepony over 'Wonderkind op komst: STVV heeft eerste wintertransfer beet' MALYNWA MALYNWA over 'Diverse Belgische clubs azen op man van vijf miljoen euro van Udinese' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved