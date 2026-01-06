"Niemand is zoveel waard in België" - Hein Vanhaezebrouck vindt bedrag voor Club Brugge-speler belachelijk

Voor Hein Vanhaezebrouck is Joel Ordonez geen 50 miljoen euro waard en is hij niet klaar voor een club als Liverpool.

De geruchten zorgden voor opwinding op de Belgische transfermarkt. De laatste dagen werd er gesproken over een bod van 50 miljoen euro van Liverpool voor Joel Ordonez. Dit nieuws verspreidde zich snel, maar werd later ontkracht.

Volgens bronnen dicht bij de Engelse club, heeft Liverpool nooit overwogen om hem deze winter aan te trekken. Ordonez wordt gevolgd, net als veel andere spelers, maar niet meer dan dat. De Reds richten hun blik elders en zijn niet van plan zoveel voor hem uit te geven.

Club Brugge was in ieder geval niet van plan om te verkopen. Het verliezen van een belangrijke speler midden in het seizoen zou het team te veel verzwakken. Het dossier werd niet geopend.

Te vroeg voor Ordonez

Dit gerucht heeft Hein Vanhaezebrouck niet overtuigd. Op Play Sports was hij zeer direct. Voor hem komt een dergelijk bedrag niet overeen met de realiteit van het Belgische voetbal.



"Als Brugge 49 miljoen kan krijgen voor Ordonez, dan moeten ze hem zonder twijfelen verkopen", zei hij. "In België is niemand zoveel waard. Ordonez is nog niet klaar voor een club van dit niveau. Hij heeft begeleiding nodig."