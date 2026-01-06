Hans Vanaken onthult de werkwijze van Ivan Leko en vergelijkt met zijn eerste periode

Club Brugge vertoeft momenteel op stage. Geen onbekend terrein voor Ivan Leko, die voor een tweede keer de honneurs waarneemt. Voor Hans Vanaken is het dus niet de eerste kennismaking met de Kroaat, al merkt de aanvoerder wel duidelijke verschillen met diens vorige passage.

In Het Nieuwsblad gaf Vanaken een inkijk in hoe Leko vandaag met zijn spelers omgaat. Volgens Vanaken zoekt Leko vooral het informele contact op. “Tijdens de vlucht hierheen zocht hij mij op”, vertelt hij. “Dan gaat het heel even over voetbal, maar even snel ook over iets totaal anders. Hij is sociaal en spontaan.” Die aanpak werkt volgens de middenvelder verbindend binnen de groep.

Opvallend is dat Leko gesprekken liever niet plant. “Hij zal liever toevallig een kwartier met mij praten straks in de gang van het hotel dan dat ik om 21 uur gepland in zijn bureau op gesprek moet komen”, klinkt het. “Hij weet perfect hoe hij op die manier iedereen meekrijgt.”

Ivan Leko kan slaan en zalven

Toch is Leko niet alleen de joviale babbelaar. Vanaken benadrukt dat de trainer ook duidelijke grenzen trekt. “Hij durft jonge gasten op hun verantwoordelijkheden wijzen”, zegt hij. Dat gebeurde recent nog tijdens een competitiewedstrijd.

Een voorbeeld liet niet lang op zich wachten. “Toen Shandre Campbell tegen Dender onnodig begon te dribbelen langs de zijlijn, werd Leko kwaad. Ook al stond het toen 1-4.” Voor Leko primeert discipline en eenvoud, zeker in bepaalde fases van een wedstrijd.



Vanaken ziet tegelijk een coach die geëvolueerd is. “Leko is nu kalmer dan tijdens zijn eerste passage bij Club Brugge”, besluit hij. De goede resultaten en positieve sfeer helpen daarbij zeker.