"Scheidsrechterskorps is als de maffia" - Voormalig toptrainer moet woorden intrekken

Fabio Capello heeft maandag een stap teruggezet na controverse over zijn uitspraken over scheidsrechters. De 79-jarige Italiaan had in een interview met Marca de arbitrage vergeleken met een maffia-organisatie.

De voormalig trainer van onder andere Real Madrid, AC Milan en Juventus bekritiseerde de manier waarop beslissingen worden genomen bij VAR. Volgens Capello weigeren scheidsrechters vaak oud-spelers bij de VAR te betrekken, waardoor fouten ontstaan.

“De scheidsrechters willen geen oud-spelers bij de VAR betrekken, mensen die de bewegingen in het voetbal kennen. Vaak nemen ze dan verkeerde beslissingen, omdat ze zelf niet hebben gevoetbald", zei Capello eerder.

Fabio Capello gebruikte 'maffia' om geslotenheid scheidsrechterskorps aan te geven

De vergelijking met de maffia stuitte op veel reacties en leidde tot controverse. Maandagavond kwam Capello met een verklaring om zijn woorden te nuanceren.

Hij benadrukte dat hij de term uitsluitend had gebruikt om de geslotenheid van de Italiaanse arbitrage aan te duiden. Volgens hem functioneert de structuur van de scheidsrechters als een organisatie die nauwelijks openstaat voor discussie.



Capello wilde daarmee duidelijk maken dat het moeilijk is voor (ex-)voetballers om betrokken te worden bij de VAR, en dat dit volgens hem de kwaliteit van arbitrage kan beïnvloeden.