OFFICIEEL: Union SG neemt afscheid van 'aanvaller van 18 miljoen'

Union SG en Sofiane Boufal gaan niet langer samen door. Na maanden van onzekerheid en beperkte speeltijd hakten beide partijen de knoop door en komt er voortijdig een einde aan het avontuur in Brussel.

Union SG pakte in september 2024 uit met de komst van Sofiane Boufal. De Marokkaan had voordien al ervaring opgedaan in onder meer de Ligue 1, Ligue 2, La Liga en de Premier League.

In 2016 verkocht Lille hem zelfs voor 18,7 miljoen euro aan Southampton. Bij Union SG kwam hij de laatste tijd veel minder aan spelen toe. Dit seizoen kreeg hij geen enkele keer een basisplaats.

Contract in onderling overleg beëindigd

De voorbije weken kwam hij niet meer in actie, om "privéredenen". Op persconferenties wou coach David Hubert er niet verder op ingaan. Ondertussen is er een beslissing genomen.

"Union Saint-Gilloise en Sofiane Boufal hebben in onderling overleg beslist om het contract dat hen tot juni 2026 bond, met onmiddellijke ingang te beëindigen. Sofiane Boufal is nu volledig vrij van contractuele verplichtingen", klinkt het bij de club.


Het blijft dus niet helemaal duidelijk wat de achterliggende redenen zijn, al liep het op sportief vlak niet helemaal zoals gehoopt. In totaal speelde hij 40 wedstrijden voor Union, waarin hij zes assists gaf maar niet scoorde.

