Donkere wolken blijven hangen over Belgische profclub: 'T1 aangesteld uit ... geldgebrek'

RWDM heeft beslist dat het tot het einde van het seizoen door zal gaan met Christ Bruno. De interim-coach wordt dus de vaste T1 van de Brusselaars. Die staan op verschillende manieren stilaan voor de weken van de waarheid.

RWDM en Christ Bruno gaan zoals verwacht dus langer met elkaar door. De Brusselaars hebben hun interim-coach tot vaste T1 gepromoveerd en hij zal op die manier het seizoen gaan uitdoen bij RWDM. De voorbereiding op de terugronde is inmiddels ook begonnen.

Coach aangesteld door geldgebrek?

Volgens Het Laatste Nieuws is het uit financiële noodzaak dat Christ Bruno aan de slag gaat bij RWDM als vaste hoofdcoach. Er zou simpelweg geen geld zijn om een nieuwe oefenmeester te gaan vinden voor het nummer elf uit de Challenger Pro League.

Sportief gezien moeten de Brusselaars na een mindere periode inderdaad stilaan achteruitkijken, maar vooral extrasportief zijn de zorgen nog steeds heel erg groot. Deze week weet de club normaliter of het transferverbod dat ze hebben momenteel, zal worden bestendigd.

Donkere wolken blijven over Brussel hangen

De voorbije maanden werd RWDM door de Licentiecommissie van de KBVB al meermaals op de vingers getikt en dus is het de vraag of ze nu opnieuw zullen mogen inkomende transfers doen. En of ze die ook kunnen doen.



Verschillende doemscenario's en geruchten doken de voorbije weken op en de eigenaar - John Textor - zou zich weinig aantrekken van de zaak. Voor RWDM is het behoud in de Challenger Pro League momenteel de hoofdprioriteit. Daarnaast zal het ook financieel opnieuw gezond moeten zien te worden.