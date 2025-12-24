Belgische profclub in vieze papieren? 'Scoutingsysteem opgezegd, factuur voor speler die er nooit speelde'

Hoeveel kan er veranderen in een (voetbal)jaar? Heel veel. Exact een jaar geleden was er in Brussel feeststemming, gezien RWDM op weg leek naar de Jupiler Pro League. Ondertussen staat het water er aan de lippen.

De financiële situatie van RWDM Brussels oogt allesbehalve rooskleurig. Hier en daar wordt gevreesd voor een heel slechte afloop met de Brusselse club en dat is toch dag en nacht verschil met hoe het er een jaar geleden nog aan toeging.

Sterke man John Textor zou volgens diverse Engelse bronnen met financiële problemen kampen en dat zou wel eens zijn impact kunnen gaan hebben op wat er met RWDM zal gebeuren, nu of later in de toekomst van de club.

De verhalen bij RWDM worden met de dag vreemder.



Zo moet de financieel noodlijdende club 1,5 miljoen euro overmaken aan Nordsjælland. Dat was een wedstrijdbonus die werd opgenomen in de transferdeal voor Ernest Nuamah, de duurste speler in de geschiedenis van het Belgisch… https://t.co/t7LQY0HbZ4 — Koen Frans (@koenfrans) December 23, 2025

Abonnementen op programma's als Wyscout werden ondertussen stopgezet, waardoor tegenstanders gescout worden op basis van de Youtube-samenvattingen die op DAZN verschijnen. Dat laat Het Nieuwsblad alvast weten.

'Spooktransfer' Nuamah: factuur loopt binnen in Brussel

En dan is er nog de transfer van Ernest Nuamah, die ooit voor 25 miljoen euro werd gekocht door RWDM en meteen op huurbasis werd gesteld bij Lyon - een trucje dat door Textor gebruikt werd om in Frankrijk een transferverbod te vermijden.





Doordat Nuamah ondertussen een aantal wedstrijden heeft gespeeld, heeft zijn ex-club Nordsjaelland een factuur van 1,5 miljoen euro doorgestuurd naar RWDM voor een speelbonus. Ook al speelde Nuamah nooit voor RWDM.