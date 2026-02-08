"Een natte droom": held van Cercle Brugge door het dolle heen na spektakelzege bij Charleroi

Na een zinderend kijkstuk pakte Cercle Brugge gisteren de volle buit op het veld van Sporting Charleroi. Het werd 3-4 voor de bezoekers, al moest Christiaan Ravych in het absolute slot nog alles uit de kast halen om de drie punten veilig te stellen.

Cercle incasseerde tien minuten voor tijd de 3-4 via Kevin Van Den Kerkhof, waardoor we nog een spannende slotfase kregen. Charleroi trok daarin met alle macht naar voren en belegerde het vijandelijke doel.

Dat leidde ei zo na tot de gelijkmaker. Titraoui en Scheidler gingen in de laatste minuut van de extra tijd hun kans, maar Christiaan Ravych haalde de bal telkens van de lijn. Een straffe dubbele redding op de lijn die cruciaal was, weet ook de speler zelf.

Ravych geeft Cercle een dikke pluim

"Voor een verdediger is die dubbele redding op de lijn mooier dan een goal scoren", wordt Ravych geciteerd door Sporza. "Zeker op zo'n moment, in zo'n fase van de wedstrijd, je ploeg op die manier helpen om de drie punten mee te pakken naar huis is een natte droom."

"In die eerste helft waren we gewoon goed, het is enkel jammer van die rode kaart vlak voor rust", gaat Ravych verder. "In de kleedkamer hebben we gezegd dat we mentaliteit moesten tonen."



"Je weet dat het hier een overrompeling wordt, maar onze verdediging stond goed en een dikke pluim naar ons, want we scoren 4 keer tegen een ploeg die dit jaar nog geen enkel doelpunten tegen kreeg."