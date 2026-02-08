LIVE: Antwerp strijdt tussen bekerduels met Anderlecht voor top 6 in Mechelen: "Zijn geen schatjes achteraan"

Tussen de bekerduels met Anderlecht door tracht Antwerp ook zijn kansen voor de top 6 nog gaaf te houden. Hiervoor is een overwinning in Mechelen wel aangewezen, terwijl de thuisploeg ook punten nodig heeft om de top 6 in te duiken. De nederlagen van Charleroi en Gent bieden alvast kansen.

Antwerp kan in een rollercoaster van een seizoen nog op twee gedachten hinken om Europees voetbal af te dwingen. Dat zou kunnen door de beker te winnen en Antwerp heeft alvast een prima uitgangspositie om de finale te halen. Het kan ook nog via de competitie, al dient er dan in de eerste plaats een achterstand van drie punten op de nummer 6 goedgemaakt te worden.

Het wordt kwestie om na elke wedstrijd goed te recupereren, want tussen de heen- en terugwedstrijd in de halve finales van de beker wacht dus de verplaatsing naar Mechelen. Malinwa-trainer Fred Vanderbiest maakt zich echter geen illusies. Hij schat de fysieke paraatheid van Antwerp hoog in en verwacht dus wel een tegenstander op zijn sterkst.

Vanderbiest verklaart de progressie bij Antwerp

Vanderbiest is zelf nog coach van Antwerp geweest en blikt met warme gevoelens terug op die periode. Dit seizoen is RAFC een ploeg die verschillende gezichten toont. "Sinds hun moeizame start is de manier van spelen niet zozeer veranderd, maar leggen ze wel meer intensiteit en energie aan de dag. De terugkeer uit blessure van Kerk viel ongeveer samen met de trainerswissel."

Antwerp heeft zo toch weer een elan gevonden dat Play-off 1 mogelijk maakt. "Ze hebben toen een bepaalde dynamiek gevonden die functioneert." KVM is vorige week zelf voor het eerst sinds lang uit de top 6 gevallen, met weliswaar evenveel punten als Gent en Charleroi op dat moment. "Dat maakt de match tegen Antwerp alleen maar belangrijker. Na onze volgende twee thuismatchen weten we of we nog meedoen of niet."

Geschorsten bij Mechelen en Antwerp-speler Kerk onzeker

In Mechelen rekenen ze onder meer op nieuwkomer Boersma. "Hij heeft vorige week kennisgemaakt met de centrale verdedigers in België. Bij Antwerp zijn het achteraan ook geen schatjes." De opvallendste afwezigen langs Mechelse zijde zijn Halhal en Koudou (beiden geschorst). Bij Antwerp is Kerk twijfelachtig en ontbreken Benitez en Van Helden zeker nog. Volg de match zondag om 19u15 LIVE op VOETBALKRANT.COM!