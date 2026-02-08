LIVE: Antwerp strijdt tussen bekerduels met Anderlecht voor top 6 in Mechelen: "Zijn geen schatjes achteraan"

LIVE: Antwerp strijdt tussen bekerduels met Anderlecht voor top 6 in Mechelen: "Zijn geen schatjes achteraan"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Tussen de bekerduels met Anderlecht door tracht Antwerp ook zijn kansen voor de top 6 nog gaaf te houden. Hiervoor is een overwinning in Mechelen wel aangewezen, terwijl de thuisploeg ook punten nodig heeft om de top 6 in te duiken. De nederlagen van Charleroi en Gent bieden alvast kansen.

Antwerp kan in een rollercoaster van een seizoen nog op twee gedachten hinken om Europees voetbal af te dwingen. Dat zou kunnen door de beker te winnen en Antwerp heeft alvast een prima uitgangspositie om de finale te halen. Het kan ook nog via de competitie, al dient er dan in de eerste plaats een achterstand van drie punten op de nummer 6 goedgemaakt te worden.

Het wordt kwestie om na elke wedstrijd goed te recupereren, want tussen de heen- en terugwedstrijd in de halve finales van de beker wacht dus de verplaatsing naar Mechelen. Malinwa-trainer Fred Vanderbiest maakt zich echter geen illusies. Hij schat de fysieke paraatheid van Antwerp hoog in en verwacht dus wel een tegenstander op zijn sterkst.

Vanderbiest verklaart de progressie bij Antwerp

Vanderbiest is zelf nog coach van Antwerp geweest en blikt met warme gevoelens terug op die periode. Dit seizoen is RAFC een ploeg die verschillende gezichten toont. "Sinds hun moeizame start is de manier van spelen niet zozeer veranderd, maar leggen ze wel meer intensiteit en energie aan de dag. De terugkeer uit blessure van Kerk viel ongeveer samen met de trainerswissel."

Antwerp heeft zo toch weer een elan gevonden dat Play-off 1 mogelijk maakt. "Ze hebben toen een bepaalde dynamiek gevonden die functioneert." KVM is vorige week zelf voor het eerst sinds lang uit de top 6 gevallen, met weliswaar evenveel punten als Gent en Charleroi op dat moment. "Dat maakt de match tegen Antwerp alleen maar belangrijker. Na onze volgende twee thuismatchen weten we of we nog meedoen of niet." 

Geschorsten bij Mechelen en Antwerp-speler Kerk onzeker

Lees ook... "Hij waakt erover": waarom Hairemans van cruciaal belang kan worden in play-offs (en bekerfinale)
In Mechelen rekenen ze onder meer op nieuwkomer Boersma. "Hij heeft vorige week kennisgemaakt met de centrale verdedigers in België. Bij Antwerp zijn het achteraan ook geen schatjes." De opvallendste afwezigen langs Mechelse zijde zijn Halhal en Koudou (beiden geschorst). Bij Antwerp is Kerk twijfelachtig en ontbreken Benitez en Van Helden zeker nog. Volg de match zondag om 19u15 LIVE op VOETBALKRANT.COM!

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Antwerp
KV Mechelen
Frederik Vanderbiest

Meer nieuws

"Hij waakt erover": waarom Hairemans van cruciaal belang kan worden in play-offs (en bekerfinale)

"Hij waakt erover": waarom Hairemans van cruciaal belang kan worden in play-offs (en bekerfinale)

23:00
Antonio Conte geeft duidelijke stand van zaken over bankzitter Romelu Lukaku

Antonio Conte geeft duidelijke stand van zaken over bankzitter Romelu Lukaku

11:30
DR Congo schiet opnieuw in actie: twee spelers met de Belgische nationaliteit in het vizier

DR Congo schiet opnieuw in actie: twee spelers met de Belgische nationaliteit in het vizier

11:00
LIVE: Genk op zoek naar top zes, Anderlecht moet het doen zonder zijn metronoom

LIVE: Genk op zoek naar top zes, Anderlecht moet het doen zonder zijn metronoom

10:19
Sterkhouder Charleroi verklaart verrassende keuze van Hans Cornelis tegen Cercle Brugge

Sterkhouder Charleroi verklaart verrassende keuze van Hans Cornelis tegen Cercle Brugge

10:30
LIVE Club Brugge-Standard: Veert blauw-zwart weer recht of kunnen de Rouches verrassen?

LIVE Club Brugge-Standard: Veert blauw-zwart weer recht of kunnen de Rouches verrassen?

09:45
Zulte Waregem is klaar voor cruciale weken in de competitie: "Ook Anderlecht staat niet te springen"

Zulte Waregem is klaar voor cruciale weken in de competitie: "Ook Anderlecht staat niet te springen"

10:00
'Club Brugge ruikt jackpot: Engelse topclub mengt zich in strijd om sterkhouder'

'Club Brugge ruikt jackpot: Engelse topclub mengt zich in strijd om sterkhouder'

09:30
2
"Een natte droom": held van Cercle Brugge door het dolle heen na spektakelzege bij Charleroi

"Een natte droom": held van Cercle Brugge door het dolle heen na spektakelzege bij Charleroi

09:00
Tevreden of niet? CEO Genk maakt de tussentijdse balans op van Nicky Hayen

Tevreden of niet? CEO Genk maakt de tussentijdse balans op van Nicky Hayen

08:40
1
Onur Cinel klopt zich op de borst na spektakelzege bij Charleroi: "Dáárom ben ik heel trots"

Onur Cinel klopt zich op de borst na spektakelzege bij Charleroi: "Dáárom ben ik heel trots"

08:20
3
KV Mechelen-speler ruikt zijn kans na wintertransfers:

KV Mechelen-speler ruikt zijn kans na wintertransfers:

17:15
1
Hersenschuddingen, breuken? Planet Group Arena schrikt door botsing Leysen en Kanga: dit zijn eerste indrukken Reactie

Hersenschuddingen, breuken? Planet Group Arena schrikt door botsing Leysen en Kanga: dit zijn eerste indrukken

23:58
Discutabele fase in Charleroi-Cercle Brugge: "Ik ben het niet eens"

Discutabele fase in Charleroi-Cercle Brugge: "Ik ben het niet eens"

06:30
2
Vreemd gerucht in Turkije: "Domenico Tedesco heeft Romelu Lukaku geweigerd"

Vreemd gerucht in Turkije: "Domenico Tedesco heeft Romelu Lukaku geweigerd"

07:00
3
Strijd voor Play-off 1 helemaal open: na Charleroi laat ook KAA Gent van zijn pluimen, OHL pakt kostbare zege

Strijd voor Play-off 1 helemaal open: na Charleroi laat ook KAA Gent van zijn pluimen, OHL pakt kostbare zege

22:49
Johan Boskamp kijkt op van transfersom die Belgische topclub krijgt

Johan Boskamp kijkt op van transfersom die Belgische topclub krijgt

22:30
3
🎥 Toby Alderweireld doet Antwerp-fans kirren van plezier op Instagram

🎥 Toby Alderweireld doet Antwerp-fans kirren van plezier op Instagram

18:00
7
Wie of wat kan Anderlecht redden? "Vraag me af of hun plaats in top zes niet in gevaar komt"

Wie of wat kan Anderlecht redden? "Vraag me af of hun plaats in top zes niet in gevaar komt"

21:40
3
Dit gebeurde er vanavond in de Challenger Pro League

Dit gebeurde er vanavond in de Challenger Pro League

21:56
5
Sportief directeur van Beerschot legt uit waarom hij Emile Doucouré liet vertrekken

Sportief directeur van Beerschot legt uit waarom hij Emile Doucouré liet vertrekken

21:20
Wat een knotsgekke wedstrijd! Cercle Brugge stunt op het veld van Sporting Charleroi na een spektakelstuk

Wat een knotsgekke wedstrijd! Cercle Brugge stunt op het veld van Sporting Charleroi na een spektakelstuk

20:18
Sportanker Aster Nzeyimana heeft samen met Lize Feryn heuglijk nieuws te melden De derde helft

Sportanker Aster Nzeyimana heeft samen met Lize Feryn heuglijk nieuws te melden

21:00
Opvallende afwezigen in de selectie van Club Brugge

Opvallende afwezigen in de selectie van Club Brugge

20:00
14
Weer miserie voor Rudi Garcia: een Rode Duivel valt geblesseerd uit

Weer miserie voor Rudi Garcia: een Rode Duivel valt geblesseerd uit

20:30
Fossey spreekt klare taal over duel met ex-trainer Ivan Leko

Fossey spreekt klare taal over duel met ex-trainer Ivan Leko

19:30
Gelooft Ashimeru nog in een kans bij RSC Anderlecht?

Gelooft Ashimeru nog in een kans bij RSC Anderlecht?

19:00
Dender dieper in het moeras: invaller bezorgt Zulte Waregem cruciale driepunter in strijd tegen degradatie

Dender dieper in het moeras: invaller bezorgt Zulte Waregem cruciale driepunter in strijd tegen degradatie

17:57
'Club Brugge op zijn hoede: Europese topclub blijft aandringen voor toptalent'

'Club Brugge op zijn hoede: Europese topclub blijft aandringen voor toptalent'

18:30
OHL-pion komt boven water na lastige periode: "Blij dat ik terug op het veld sta"

OHL-pion komt boven water na lastige periode: "Blij dat ik terug op het veld sta"

17:30
Genk-sterkhouder duidelijk: "Ik had liever tegen het Anderlecht van Hasi gespeeld"

Genk-sterkhouder duidelijk: "Ik had liever tegen het Anderlecht van Hasi gespeeld"

17:00
"Ik heb mezelf verraden": Anthony Vanden Borre onthult de grootste fout uit zijn carrière

"Ik heb mezelf verraden": Anthony Vanden Borre onthult de grootste fout uit zijn carrière

16:30
2
12 op 12! Man United en Senne Lammens blijven doorstomen na nieuwe zege

12 op 12! Man United en Senne Lammens blijven doorstomen na nieuwe zege

16:00
Ongenaakbaar SK Beveren heeft er nog een wapen bij: "Als het bevalt, dan komen we er wel uit"

Ongenaakbaar SK Beveren heeft er nog een wapen bij: "Als het bevalt, dan komen we er wel uit"

16:15
Ontslag of niet? Carl Hoefkens krijgt cruciaal nieuws bij NAC Breda

Ontslag of niet? Carl Hoefkens krijgt cruciaal nieuws bij NAC Breda

15:30
Super League: FC Barcelona komt met belangrijk statement

Super League: FC Barcelona komt met belangrijk statement

15:00
4

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 24
Westerlo Westerlo 0-4 STVV STVV
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 3-4 Cercle Brugge Cercle Brugge
KAA Gent KAA Gent 1-3 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 13:30 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 16:00 La Louvière La Louvière
Club Brugge Club Brugge 18:30 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 19:15 Antwerp Antwerp

Nieuwste reacties

Olympia86 Olympia86 over Club Brugge - Standard: - Jacques1963. Jacques1963. over "Het deed me iets om hem op de bank te zien zitten": Riemer kijkt op van wat bij Anderlecht gebeurt André Coenen André Coenen over Opvallende afwezigen in de selectie van Club Brugge de zwerte maan de zwerte maan over Anderlecht denkt aan logische naam als nieuwe trainer: 'onderhandelingen al bezig' Negenduuzend Negenduuzend over KAA Gent - OH Leuven: 1-3 rinus michels rinus michels over 'Club Brugge ruikt jackpot: Engelse topclub mengt zich in strijd om sterkhouder' JaKu JaKu over Vreemd gerucht in Turkije: "Domenico Tedesco heeft Romelu Lukaku geweigerd" Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Anderlecht lijkt al duidelijk signaal te geven over de toekomst van Olivier Renard JaKu JaKu over Wie of wat kan Anderlecht redden? "Vraag me af of hun plaats in top zes niet in gevaar komt" Jerre76 Jerre76 over Filip Joos verklaart "minicrisis" bij Bayern en ziet probleem voor Kompany Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved