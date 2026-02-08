Michiel Jonckheere wijst de zwakke plek aan van KV Kortrijk: "Dat kan niet"

KV Kortrijk is wisselvallig begonnen aan het nieuwe jaar. De Kerels verloren tegen KAS Eupen al voor de derde keer in 2026 en zien Beerschot naderen in het klassement. In de Guldensporenstad beseffen ze dat het beter moet.

KVK verloor met 1-0 in de Oostkantons en kon zo buitenshuis al zes opeenvolgende wedstrijden niet winnen. Het speelde twee keer gelijk en verloor vier keer.

Tegen Eupen gaf een strafschopdoelpunt van Kevin Möhwald net voor de rust de doorslag. KVK kon na de pauze niet terugslaan en bleef zo teleurgesteld achter.

KVK moet mentaal sterker zijn volgens Jonckheere

"Het eerste halfuur vond ik goed", vertelt KVK-coach Michiel Jonckheere in Het Laatste Nieuws. "We creëerden meerdere kansen en moesten eigenlijk altijd voorstaan. Zij geraakten niet tot aan ons doel, maar we krijgen opnieuw een dom doelpunt om de oren. Dat gebeurt net iets te veel de laatste weken."

"Het stuikte in elkaar. We wilden het forceren en begonnen uit de structuur te spelen" weet Jonckheere. "Ik heb niks meer teruggezien van dat goede eerste halfuur, en dan krijg je dit."



"We moeten mentaal sterker zijn. Je kan niet de hele controle verliezen na een tegendoelpunt", beseft de KVK-coach. Beerschot, het nummer drie in de stand, won wel en nadert tot op vier punten van KVK. Volgend weekend staat in het Guldensporenstadion een onderling duel op het programma.