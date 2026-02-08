Radja Nainggolan doet opvallende uitspraak: "Ik kan dat niveau nog steeds aan"

Lorenz Lomme
| Reageer
Radja Nainggolan doet opvallende uitspraak: "Ik kan dat niveau nog steeds aan"
Word fan van Patro Eisden Maasmechelen! 88

Radja Nainggolan speelt tegenwoordig voor Patro Eisden, maar denkt dat hij nog steeds het niveau heeft om hoger te spelen dan de Challenger Pro League. Dat vertelde hij tijdens zijn passage bij Mana Mana Sport.

Nainggolan is ondertussen bijna 38 jaar oud, maar kan nog altijd uitstekend voetballen. Er waren twijfels toen hij iets meer dan een jaar geleden bij Lokeren tekende, nadat hij zes maanden zonder club gezeten had en daarvoor in Indonesië gespeeld had.

Maar 'Il Ninja' bewees al snel het ongelijk van de critici. Hij scoorde 3 doelpunten en gaf 3 assists in de 15 wedstrijden die hij vorig seizoen speelde. Deze winter volgde een transfer naar Patro Eisden, waar hij het uitstekend blijft doen. Hij scoorde 2 goals en deelde 2 assists uit in 5 wedstrijden voor de Limburgers.

Nainggolan is niet onder de indruk van de Serie A

Nainggolan denkt dat hij nog steeds het niveau heeft voor de Serie A. "Kwalitatief gezien wel, ja, want het niveau is laag (lacht)", vertelde hij onlangs aan het radioprogramma Mana Mana Sport, geciteerd door Planeta Roma. "Als we het huidige Roma nemen, welke speler zou er in onze tijd hebben gespeeld?"

"Ik wil de huidige spelers van Roma niet bekritiseren, maar dat is nu eenmaal het algemene niveau. Holm ging bijvoorbeeld naar Juve, terwijl Dani Alves er vroeger speelde. Dat is het niveau tegenwoordig."


Nainggolan heeft uiteraard recht van praten over het Italiaanse voetbal. Hij speelde meer dan 200 wedstrijden voor Roma en schitterde daarnaast in het shirt van onder meer Internazionale en Cagliari.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Patro Eisden Maasmechelen
Radja Nainggolan

Meer nieuws

LIVE: Niveau in Genk-Anderlecht zakt onder vriespunt Live

LIVE: Niveau in Genk-Anderlecht zakt onder vriespunt

14:52
Schade bij Tobe Leysen valt niet mee: OH Leuven komt met belangrijke update na stevige botsing

Schade bij Tobe Leysen valt niet mee: OH Leuven komt met belangrijke update na stevige botsing

14:30
"Dat gaat Leko niet snel meer proberen": vindt Club Brugge oplossingen tegen Standard?

"Dat gaat Leko niet snel meer proberen": vindt Club Brugge oplossingen tegen Standard?

14:00
🎥 KAA Gent blijft gefrustreerd achter over ref en VAR na penalty: "Zal het er altijd moeilijk mee hebben" Reactie

🎥 KAA Gent blijft gefrustreerd achter over ref en VAR na penalty: "Zal het er altijd moeilijk mee hebben"

13:15
2
KAA Gent komt met meer nieuws over Wilfried Kanga na zware botsing: dit is er aan de hand

KAA Gent komt met meer nieuws over Wilfried Kanga na zware botsing: dit is er aan de hand

13:30
"Dit aanvaard ik niet": Hans Cornelis is héél duidelijk na nederlaag Charleroi

"Dit aanvaard ik niet": Hans Cornelis is héél duidelijk na nederlaag Charleroi

13:00
Michiel Jonckheere wijst de zwakke plek aan van KV Kortrijk: "Dat kan niet"

Michiel Jonckheere wijst de zwakke plek aan van KV Kortrijk: "Dat kan niet"

12:00
Antonio Conte geeft duidelijke stand van zaken over bankzitter Romelu Lukaku

Antonio Conte geeft duidelijke stand van zaken over bankzitter Romelu Lukaku

11:30
LIVE: Antwerp strijdt tussen bekerduels met Anderlecht voor top 6 in Mechelen: "Zijn geen schatjes achteraan"

LIVE: Antwerp strijdt tussen bekerduels met Anderlecht voor top 6 in Mechelen: "Zijn geen schatjes achteraan"

10:45
DR Congo schiet opnieuw in actie: twee spelers met de Belgische nationaliteit in het vizier

DR Congo schiet opnieuw in actie: twee spelers met de Belgische nationaliteit in het vizier

11:00
LIVE: Genk op zoek naar top zes, Anderlecht moet het doen zonder zijn metronoom

LIVE: Genk op zoek naar top zes, Anderlecht moet het doen zonder zijn metronoom

10:19
Sterkhouder Charleroi verklaart verrassende keuze van Hans Cornelis tegen Cercle Brugge

Sterkhouder Charleroi verklaart verrassende keuze van Hans Cornelis tegen Cercle Brugge

10:30
Zulte Waregem is klaar voor cruciale weken in de competitie: "Ook Anderlecht staat niet te springen"

Zulte Waregem is klaar voor cruciale weken in de competitie: "Ook Anderlecht staat niet te springen"

10:00
LIVE Club Brugge-Standard: Veert blauw-zwart weer recht of kunnen de Rouches verrassen?

LIVE Club Brugge-Standard: Veert blauw-zwart weer recht of kunnen de Rouches verrassen?

09:45
'Club Brugge ruikt jackpot: Engelse topclub mengt zich in strijd om sterkhouder'

'Club Brugge ruikt jackpot: Engelse topclub mengt zich in strijd om sterkhouder'

09:30
4
"Een natte droom": held van Cercle Brugge door het dolle heen na spektakelzege bij Charleroi

"Een natte droom": held van Cercle Brugge door het dolle heen na spektakelzege bij Charleroi

09:00
Tevreden of niet? CEO Genk maakt de tussentijdse balans op van Nicky Hayen

Tevreden of niet? CEO Genk maakt de tussentijdse balans op van Nicky Hayen

08:40
1
Onur Cinel klopt zich op de borst na spektakelzege bij Charleroi: "Dáárom ben ik heel trots"

Onur Cinel klopt zich op de borst na spektakelzege bij Charleroi: "Dáárom ben ik heel trots"

08:20
3
Vreemd gerucht in Turkije: "Domenico Tedesco heeft Romelu Lukaku geweigerd"

Vreemd gerucht in Turkije: "Domenico Tedesco heeft Romelu Lukaku geweigerd"

07:00
6
Hersenschuddingen, breuken? Planet Group Arena schrikt door botsing Leysen en Kanga: dit zijn eerste indrukken Reactie

Hersenschuddingen, breuken? Planet Group Arena schrikt door botsing Leysen en Kanga: dit zijn eerste indrukken

23:58
Discutabele fase in Charleroi-Cercle Brugge: "Ik ben het niet eens"

Discutabele fase in Charleroi-Cercle Brugge: "Ik ben het niet eens"

06:30
3
Strijd voor Play-off 1 helemaal open: na Charleroi laat ook KAA Gent van zijn pluimen, OHL pakt kostbare zege

Strijd voor Play-off 1 helemaal open: na Charleroi laat ook KAA Gent van zijn pluimen, OHL pakt kostbare zege

22:49
"Hij waakt erover": waarom Hairemans van cruciaal belang kan worden in play-offs (en bekerfinale)

"Hij waakt erover": waarom Hairemans van cruciaal belang kan worden in play-offs (en bekerfinale)

23:00
Dit gebeurde er vanavond in de Challenger Pro League

Dit gebeurde er vanavond in de Challenger Pro League

21:56
5
Johan Boskamp kijkt op van transfersom die Belgische topclub krijgt

Johan Boskamp kijkt op van transfersom die Belgische topclub krijgt

22:30
3
Sportief directeur van Beerschot legt uit waarom hij Emile Doucouré liet vertrekken

Sportief directeur van Beerschot legt uit waarom hij Emile Doucouré liet vertrekken

21:20
Wie of wat kan Anderlecht redden? "Vraag me af of hun plaats in top zes niet in gevaar komt"

Wie of wat kan Anderlecht redden? "Vraag me af of hun plaats in top zes niet in gevaar komt"

21:40
4
Sportanker Aster Nzeyimana heeft samen met Lize Feryn heuglijk nieuws te melden De derde helft

Sportanker Aster Nzeyimana heeft samen met Lize Feryn heuglijk nieuws te melden

21:00
2
Weer miserie voor Rudi Garcia: een Rode Duivel valt geblesseerd uit

Weer miserie voor Rudi Garcia: een Rode Duivel valt geblesseerd uit

20:30
Wat een knotsgekke wedstrijd! Cercle Brugge stunt op het veld van Sporting Charleroi na een spektakelstuk

Wat een knotsgekke wedstrijd! Cercle Brugge stunt op het veld van Sporting Charleroi na een spektakelstuk

20:18
Opvallende afwezigen in de selectie van Club Brugge

Opvallende afwezigen in de selectie van Club Brugge

20:00
14
Fossey spreekt klare taal over duel met ex-trainer Ivan Leko

Fossey spreekt klare taal over duel met ex-trainer Ivan Leko

19:30
Gelooft Ashimeru nog in een kans bij RSC Anderlecht?

Gelooft Ashimeru nog in een kans bij RSC Anderlecht?

19:00
'Club Brugge op zijn hoede: Europese topclub blijft aandringen voor toptalent'

'Club Brugge op zijn hoede: Europese topclub blijft aandringen voor toptalent'

18:30
Dender dieper in het moeras: invaller bezorgt Zulte Waregem cruciale driepunter in strijd tegen degradatie

Dender dieper in het moeras: invaller bezorgt Zulte Waregem cruciale driepunter in strijd tegen degradatie

17:57
🎥 Toby Alderweireld doet Antwerp-fans kirren van plezier op Instagram

🎥 Toby Alderweireld doet Antwerp-fans kirren van plezier op Instagram

18:00
7

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 24
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 4-4 Jong Genk Jong Genk
Luik FC Luik FC 2-1 Lierse SK Lierse SK
Eupen Eupen 1-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
K Beerschot VA K Beerschot VA 2-1 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
Seraing Seraing 1-2 RSCA Futures RSCA Futures
KSC Lokeren KSC Lokeren 1-1 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
Francs Borains Francs Borains 16:00 RWDM Brussels RWDM Brussels
SK Beveren SK Beveren 16:00 Lommel SK Lommel SK

Nieuwste reacties

Joe Joe over KRC Genk - Anderlecht: 0-0 LordJozef LordJozef over KAA Gent blijft gefrustreerd achter over ref en VAR na penalty: "Zal het er altijd moeilijk mee hebben" mijnheer primus mijnheer primus over Verrassende uitleg Beerschot over vertrek publiekslieveling Mbe Soh: "Hij ging niet meer spelen" FCB vo altijd FCB vo altijd over K Beerschot VA - Club Brugge NXT: 2-1 mijnheer primus mijnheer primus over 'Club Brugge ruikt jackpot: Engelse topclub mengt zich in strijd om sterkhouder' Johnnie Walker Johnnie Walker over Club Brugge - Standard: - zimbo zimbo over Discutabele fase in Charleroi-Cercle Brugge: "Ik ben het niet eens" JaKu JaKu over Vreemd gerucht in Turkije: "Domenico Tedesco heeft Romelu Lukaku geweigerd" George McFly George McFly over Wie of wat kan Anderlecht redden? "Vraag me af of hun plaats in top zes niet in gevaar komt" pief pief over Anderlecht zondag en donderdag met deze absolute noodverdediging? Zo wordt stunten moeilijk Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved