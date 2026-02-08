Radja Nainggolan doet opvallende uitspraak: "Ik kan dat niveau nog steeds aan"

Radja Nainggolan speelt tegenwoordig voor Patro Eisden, maar denkt dat hij nog steeds het niveau heeft om hoger te spelen dan de Challenger Pro League. Dat vertelde hij tijdens zijn passage bij Mana Mana Sport.

Nainggolan is ondertussen bijna 38 jaar oud, maar kan nog altijd uitstekend voetballen. Er waren twijfels toen hij iets meer dan een jaar geleden bij Lokeren tekende, nadat hij zes maanden zonder club gezeten had en daarvoor in Indonesië gespeeld had.

Maar 'Il Ninja' bewees al snel het ongelijk van de critici. Hij scoorde 3 doelpunten en gaf 3 assists in de 15 wedstrijden die hij vorig seizoen speelde. Deze winter volgde een transfer naar Patro Eisden, waar hij het uitstekend blijft doen. Hij scoorde 2 goals en deelde 2 assists uit in 5 wedstrijden voor de Limburgers.

Nainggolan is niet onder de indruk van de Serie A

Nainggolan denkt dat hij nog steeds het niveau heeft voor de Serie A. "Kwalitatief gezien wel, ja, want het niveau is laag (lacht)", vertelde hij onlangs aan het radioprogramma Mana Mana Sport, geciteerd door Planeta Roma. "Als we het huidige Roma nemen, welke speler zou er in onze tijd hebben gespeeld?"

"Ik wil de huidige spelers van Roma niet bekritiseren, maar dat is nu eenmaal het algemene niveau. Holm ging bijvoorbeeld naar Juve, terwijl Dani Alves er vroeger speelde. Dat is het niveau tegenwoordig."



Nainggolan heeft uiteraard recht van praten over het Italiaanse voetbal. Hij speelde meer dan 200 wedstrijden voor Roma en schitterde daarnaast in het shirt van onder meer Internazionale en Cagliari.