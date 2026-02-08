"Dit aanvaard ik niet": Hans Cornelis is héél duidelijk na nederlaag Charleroi

Brandon Morren
Brandon Morren en Scott Crabbé vanuit Charleroi
Foto: © photonews

Hans Cornelis verscheen voor de pers na zijn eerste nederlaag als T1 van Charleroi. Hij had de bijzonder zwakke eerste helft van zijn spelers niet zien aankomen.

De laatste keer dat Cercle Brugge wist te winnen op het Mambourg, was Hans Cornelis nog aanvoerder van groen-zwart. Dat was op 17 januari 2015. Meer dan tien jaar later blikte Cornelis de wedstrijd na afloop terug… als trainer van de Zebra’s.

Deze onverwachte nederlaag toonde dat de voormalige rechtsback ook als coach bijzonder rechtuit kan zijn en er niet voor terugdeinst om publiekelijk te benoemen wat hem niet beviel na een mindere prestatie.

"We begonnen de eerste tien minuten eigenlijk niet slecht. Maar na die strafschop verloren we bijna elk duel. We waren niet agressief genoeg, verdedigden niet als ploeg. Dat heb ik ook gezegd in de rust. Het is de eerste keer dat ik zulke dingen zie", zuchtte Cornelis op de persconferentie.

Cornelis herkende zijn ploeg niet

"Cercle verdiende hun voorsprong volledig. Hun rode kaart heeft veel veranderd. We duwden door, scoorden, en slikten dan opnieuw een penalty. We kwamen nog eens terug, maar de zege van Cercle is verdiend, ook al hadden wij niet dat tikkeltje geluk zoals in Sint-Truiden. Dat geluk moet je afdwingen, en dat hebben we niet gedaan", ging hij verder.

Voor deze wedstrijd, ingepland tussen de twee bekerduels tegen Union, voerde de coach van Sporting vijf wissels door. Naast de schorsing van Antoine Bernier en het forfait van Mardochée Nzita, begonnen Parfait Guiagon, Kévin Van den Kerkhof en Yacine Titraoui op de bank. Zij brachten na rust wél wat de ploeg in de eerste helft had gemist.

Lees ook... Onur Cinel klopt zich op de borst na spektakelzege bij Charleroi: "Dáárom ben ik heel trots"

Heeft Cornelis zichzelf met die rotatie in de voet geschoten? "Na de wedstrijd is het altijd makkelijk praten. Maar het is duidelijk: Yacine en Parfait hebben de match veranderd. Parfait viel fantastisch in. Hij heeft getoond hoe moeilijk het is om zonder hem te spelen."

Volgens Cornelis volstaat die turnover echter niet om de zwakke eerste helft te verklaren. "Het is moeilijk te verklaren. Ik had voor de match een goed gevoel, de opwarming was goed, iedereen leek klaar. Dan denk je dat, met vijf nieuwe spelers in de ploeg, iedereen nog extra zal duwen. Maar in de eerste helft heb ik dingen gezien die ik écht niet graag zie. En dat aanvaard ik niet." Een duidelijke wake-upcall.

Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Charleroi
Cercle Brugge

