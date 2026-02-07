Anderlecht zondag en donderdag met deze absolute noodverdediging? Zo wordt stunten moeilijk

Anderlecht zondag en donderdag met deze absolute noodverdediging? Zo wordt stunten moeilijk
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Week na week baren de verdedigers van Anderlecht steeds meer zorgen. Of het nu door hun niveau is, of door blessures die maar blijven opduiken en de plannen van de staf voortdurend door elkaar schudden...

RSC Anderlecht kan in de komende 7 dagen wel eens héél veel verliezen. Een nederlaag in Genk kan Paars-Wit tot aan de rand van de top 6 brengen (al kunnen ze er dit weekend nog niet uit vallen); en als er op de Bosuil geen stunt inzit, mag er dit seizoen ook een streep door de bekerambities.

Om te vermijden dat de crisis nog langer aansleept, zal Anderlecht zich er nochtans moeten zien door te slaan... met alweer een compleet geïmproviseerde defensie. Net als donderdag zijn Marco Kana en Ludwig Augustinsson zondag afwezig, en zeer waarschijnlijk ook donderdag. Ilay Camara is intussen ook op de blessurelijst beland.

Zonder Camara, Kana, Augustinsson, Diarra, Sardella...

Moussa Diarra, die deze winter als versterking werd gehaald, toont kwaliteiten - op zijn manier - maar Anderlecht zal hem even moeten missen: het parket vraagt 3 speeldagen effectieve schorsing. Een op zich logische eis, waartegen RSCA waarschijnlijk in beroep zal gaan om wat tijd te winnen, ongeacht het principe dat zo'n situaties doorgaans gelden.

Zondag is Killian Sardella er nog bij, maar volgende donderdag zal Anderlecht ook zonder hem moeten. Gezien zijn recente niveau had Edward Still misschien sowieso al in zijn nadeel beslist, maar dan wel alleen als Camara of Augustinsson beschikbaar waren geweest.

Lees ook... Francky Van der Elst doet opvallend pleidooi voor Antwerp-speler: "Geef hem een contractverlenging"

Kortom: zondag zouden we opnieuw een viermansdefensie kunnen zien zoals donderdag, met enkel Ali Maamar als vervanger van de geblesseerde Camara. Maar op de Bosuil zal Still pas echt moeten puzzelen. En als hij hetzelfde zag als wij wat betreft het duo Hey-Sardella, zou hij in Genk wel eens alles op alles kunnen zetten, zelfs als dat betekent dat Mihajlo Ilic moet starten, een speler die nog niet veel vertrouwen kon opdoen.

En volgende donderdag op het veld van Antwerp? Dan dreigt er een defensieve vierlijn te starten die zo zwak is dat we het ons eerlijk gezegd al lang niet meer herinneren... Laat ons zeggen: het begin van de Coucke-jaren, toen er transfers van bijna verdacht laag niveau vanuit KV Oostende kwamen overgewaaid.

In het slechtste geval zou het inderdaad kunnen worden: Maamar-Ilic-Hey-Vroninks. Die laatste verdient natuurlijk een tweede kans na zijn calvarietocht tegen Häcken, maar hij blijft eerder een speler van de Futures dan van de A-kern. Met zo'n verdediging is het moeilijk om een stunt te zien gebeuren...

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Anderlecht
Antwerp

Meer nieuws

Francky Van der Elst doet opvallend pleidooi voor Antwerp-speler: "Geef hem een contractverlenging"

Francky Van der Elst doet opvallend pleidooi voor Antwerp-speler: "Geef hem een contractverlenging"

11:00
4
Club Brugge hoopt dat Inter Stankovic niet terughaalt: twee Engelse toppers kwamen al aankloppen

Club Brugge hoopt dat Inter Stankovic niet terughaalt: twee Engelse toppers kwamen al aankloppen

11:30
LIVE: Stresstest voor KAA Gent en ambities voor Play-off 1 tegen het OHL van Mazzu: "Geen hapklare brok"

LIVE: Stresstest voor KAA Gent en ambities voor Play-off 1 tegen het OHL van Mazzu: "Geen hapklare brok"

11:15
Anderlecht lijkt al duidelijk signaal te geven over de toekomst van Olivier Renard

Anderlecht lijkt al duidelijk signaal te geven over de toekomst van Olivier Renard

10:00
LIVE: Zet Sporting Charleroi hun opmars verder of kan Cercle Brugge stokken in de wielen steken? Live

LIVE: Zet Sporting Charleroi hun opmars verder of kan Cercle Brugge stokken in de wielen steken?

10:55
Joseph Oosting lanceert de 'Bosuil Battles' bij Royal Antwerp FC

Joseph Oosting lanceert de 'Bosuil Battles' bij Royal Antwerp FC

22:30
1
Bondsparket laat van zich horen: deze schorsing willen ze voor Diarra

Bondsparket laat van zich horen: deze schorsing willen ze voor Diarra

21:40
23
Is de kern van Anderlecht echt te zwak voor de Belgische top? Dit denkt Peter Vandenbempt

Is de kern van Anderlecht echt te zwak voor de Belgische top? Dit denkt Peter Vandenbempt

21:00
1
Peter Verbeke, ex-CEO Anderlecht, heel openhartig: "Ik had het nooit mogen doen"

Peter Verbeke, ex-CEO Anderlecht, heel openhartig: "Ik had het nooit mogen doen"

08:00
Vreemde situatie: JPL-speler stond in Griekenland om zijn contract te tekenen, maar keerde terug

Vreemde situatie: JPL-speler stond in Griekenland om zijn contract te tekenen, maar keerde terug

10:45
1
Loopt 'de kleine Messi' in België rond? "Er zijn overeenkomsten"

Loopt 'de kleine Messi' in België rond? "Er zijn overeenkomsten"

09:30
Antwerp begint nu al met verlenging van abonnementen en heeft daar goede reden voor

Antwerp begint nu al met verlenging van abonnementen en heeft daar goede reden voor

20:20
4
Dit is de reden waarom Lucas Biglia er nu de brui aan gaf en het lag al langer vast

Dit is de reden waarom Lucas Biglia er nu de brui aan gaf en het lag al langer vast

09:00
1
"Het deed me iets om hem op de bank te zien zitten": Riemer kijkt op van wat bij Anderlecht gebeurt

"Het deed me iets om hem op de bank te zien zitten": Riemer kijkt op van wat bij Anderlecht gebeurt

19:40
STVV toont ook tegen Westerlo waarom ze misschien wel titelkandidaat zijn Reactie

STVV toont ook tegen Westerlo waarom ze misschien wel titelkandidaat zijn

10:10
Zet Ivan Leko straks Tzolis op de bank? "Zo gaat dat bij een grote club"

Zet Ivan Leko straks Tzolis op de bank? "Zo gaat dat bij een grote club"

10:30
Verrassende uitleg Beerschot over vertrek publiekslieveling Mbe Soh: "Hij ging niet meer spelen"

Verrassende uitleg Beerschot over vertrek publiekslieveling Mbe Soh: "Hij ging niet meer spelen"

09:40
1
Johan Boskamp trekt hard van leer over Anderlecht: "Als hij het al niet ziet zitten..."

Johan Boskamp trekt hard van leer over Anderlecht: "Als hij het al niet ziet zitten..."

07:20
2
Westerlo-trainer Charai trekt boetekleed aan: "Dit is de eerste keer..."

Westerlo-trainer Charai trekt boetekleed aan: "Dit is de eerste keer..."

09:15
Paniek bij Premier League-club had Club Brugge 40 miljoen kunnen opleveren: resoluut 'njet'

Paniek bij Premier League-club had Club Brugge 40 miljoen kunnen opleveren: resoluut 'njet'

08:40
Verschrikkelijk nieuws na spektakelmatch Patro Eisden-Jong Genk: zware blessure na "doodschop"

Verschrikkelijk nieuws na spektakelmatch Patro Eisden-Jong Genk: zware blessure na "doodschop"

08:34
3
19 miljoen weigeren voor Matte Smets, hoe past dat in het plaatje? "Waarom lieten we Tolu vertrekken?"

19 miljoen weigeren voor Matte Smets, hoe past dat in het plaatje? "Waarom lieten we Tolu vertrekken?"

07:40
Ivan Leko drie keer op rij in Jan Breydel: zal Tzolis opnieuw spelen?

Ivan Leko drie keer op rij in Jan Breydel: zal Tzolis opnieuw spelen?

07:00
"Hij heeft dat natuurlijke gevoel" : een bestuurder van Bayern prijst de kwaliteiten van Vincent Kompany

"Hij heeft dat natuurlijke gevoel" : een bestuurder van Bayern prijst de kwaliteiten van Vincent Kompany

06:30
1
Technisch Directeur bijt van zich af: "Club, Anderlecht of Union? We hebben ze niet gezien"

Technisch Directeur bijt van zich af: "Club, Anderlecht of Union? We hebben ze niet gezien"

23:30
Wouter Vrancken roemt één opvallende naam na klinkende overwinning tegen Westerlo Reactie

Wouter Vrancken roemt één opvallende naam na klinkende overwinning tegen Westerlo

23:45
Charaï steekt zich niet weg na stevige nederlaag tegen STVV: "Hiervoor neem ik volledige verantwoordelijkheid" Reactie

Charaï steekt zich niet weg na stevige nederlaag tegen STVV: "Hiervoor neem ik volledige verantwoordelijkheid"

23:32
Opvallend achterpoortje: Diarra volgende week gewoon in actie tegen Antwerp?

Opvallend achterpoortje: Diarra volgende week gewoon in actie tegen Antwerp?

14:20
37
Na contractverlenging voor Miras: moet De Wolf deze zomer vertrekken?

Na contractverlenging voor Miras: moet De Wolf deze zomer vertrekken?

23:00
1
STVV heeft geen kind aan Westerlo en wint met duidelijke cijfers van 10 Kemphanen

STVV heeft geen kind aan Westerlo en wint met duidelijke cijfers van 10 Kemphanen

22:39
Gezocht! Een Anderlecht-speler die een goal kan maken: als Verschaeren je gevaarlijkste man is...

Gezocht! Een Anderlecht-speler die een goal kan maken: als Verschaeren je gevaarlijkste man is...

13:15
11
Vanavond in de Challenger Pro League: veel goals, maar ook match stopgezet

Vanavond in de Challenger Pro League: veel goals, maar ook match stopgezet

22:08
3
Nicky Hayen (KRC Genk) spreekt over mislukte transfer en clash met RSC Anderlecht

Nicky Hayen (KRC Genk) spreekt over mislukte transfer en clash met RSC Anderlecht

19:00
1
Messoudi laat ballonnetje op: "In dat geval minder beslissingen in ons nadeel"

Messoudi laat ballonnetje op: "In dat geval minder beslissingen in ons nadeel"

21:20
Ambities in JPL? Dit heeft Bob Peeters te zeggen over zijn toekomst bij Beveren

Ambities in JPL? Dit heeft Bob Peeters te zeggen over zijn toekomst bij Beveren

21:10
Wie is Emrehan Gedikli, de vervanger van Oumar Diouf bij RFC Luik?

Wie is Emrehan Gedikli, de vervanger van Oumar Diouf bij RFC Luik?

20:40

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 24
Westerlo Westerlo 0-4 STVV STVV
Zulte Waregem Zulte Waregem 16:00 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 18:15 Cercle Brugge Cercle Brugge
KAA Gent KAA Gent 20:45 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 08/02 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 08/02 La Louvière La Louvière
Club Brugge Club Brugge 08/02 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 08/02 Antwerp Antwerp

Nieuwste reacties

superantwerp superantwerp over Francky Van der Elst doet opvallend pleidooi voor Antwerp-speler: "Geef hem een contractverlenging" CringeMedia CringeMedia over Bondsparket laat van zich horen: deze schorsing willen ze voor Diarra chezpied chezpied over Westerlo - STVV: 0-4 Dog3 Dog3 over Vreemde situatie: JPL-speler stond in Griekenland om zijn contract te tekenen, maar keerde terug mantoch mantoch over Verrassende uitleg Beerschot over vertrek publiekslieveling Mbe Soh: "Hij ging niet meer spelen" Andreas2962 Andreas2962 over Johan Boskamp trekt hard van leer over Anderlecht: "Als hij het al niet ziet zitten..." luc01 luc01 over 'Aston Villa wil dé stap naar Engelse top zetten en daarvoor moeten... de twee Rode Duivels vertrekken' RememberLierse RememberLierse over Dit is de reden waarom Lucas Biglia er nu de brui aan gaf en het lag al langer vast Jean Janssens Jean Janssens over Verschrikkelijk nieuws na spektakelmatch Patro Eisden-Jong Genk: zware blessure na "doodschop" De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Antwerp zou Vincent Janssen zijn carrière moeten laten afsluiten op de Bosuil: zo belangrijk blijft hij Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved