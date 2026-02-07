Anderlecht zondag en donderdag met deze absolute noodverdediging? Zo wordt stunten moeilijk

Week na week baren de verdedigers van Anderlecht steeds meer zorgen. Of het nu door hun niveau is, of door blessures die maar blijven opduiken en de plannen van de staf voortdurend door elkaar schudden...

RSC Anderlecht kan in de komende 7 dagen wel eens héél veel verliezen. Een nederlaag in Genk kan Paars-Wit tot aan de rand van de top 6 brengen (al kunnen ze er dit weekend nog niet uit vallen); en als er op de Bosuil geen stunt inzit, mag er dit seizoen ook een streep door de bekerambities.

Om te vermijden dat de crisis nog langer aansleept, zal Anderlecht zich er nochtans moeten zien door te slaan... met alweer een compleet geïmproviseerde defensie. Net als donderdag zijn Marco Kana en Ludwig Augustinsson zondag afwezig, en zeer waarschijnlijk ook donderdag. Ilay Camara is intussen ook op de blessurelijst beland.

Zonder Camara, Kana, Augustinsson, Diarra, Sardella...

Moussa Diarra, die deze winter als versterking werd gehaald, toont kwaliteiten - op zijn manier - maar Anderlecht zal hem even moeten missen: het parket vraagt 3 speeldagen effectieve schorsing. Een op zich logische eis, waartegen RSCA waarschijnlijk in beroep zal gaan om wat tijd te winnen, ongeacht het principe dat zo'n situaties doorgaans gelden.

Zondag is Killian Sardella er nog bij, maar volgende donderdag zal Anderlecht ook zonder hem moeten. Gezien zijn recente niveau had Edward Still misschien sowieso al in zijn nadeel beslist, maar dan wel alleen als Camara of Augustinsson beschikbaar waren geweest.



Kortom: zondag zouden we opnieuw een viermansdefensie kunnen zien zoals donderdag, met enkel Ali Maamar als vervanger van de geblesseerde Camara. Maar op de Bosuil zal Still pas echt moeten puzzelen. En als hij hetzelfde zag als wij wat betreft het duo Hey-Sardella, zou hij in Genk wel eens alles op alles kunnen zetten, zelfs als dat betekent dat Mihajlo Ilic moet starten, een speler die nog niet veel vertrouwen kon opdoen.

En volgende donderdag op het veld van Antwerp? Dan dreigt er een defensieve vierlijn te starten die zo zwak is dat we het ons eerlijk gezegd al lang niet meer herinneren... Laat ons zeggen: het begin van de Coucke-jaren, toen er transfers van bijna verdacht laag niveau vanuit KV Oostende kwamen overgewaaid.

In het slechtste geval zou het inderdaad kunnen worden: Maamar-Ilic-Hey-Vroninks. Die laatste verdient natuurlijk een tweede kans na zijn calvarietocht tegen Häcken, maar hij blijft eerder een speler van de Futures dan van de A-kern. Met zo'n verdediging is het moeilijk om een stunt te zien gebeuren...