Nieuwe grote naam zegt neen tegen Anderlecht - en reden waarom Riemer in stadion zat bekend

Opvallende aanwezige in het Lotto Park op donderdagavond voor de wedstrijd in de Croky Cup tegen Royal Antwerp FC: Brian Riemer. De Deense ex-coach van paars-wit had een duidelijk doel voor zijn 'terugkeer' naar het Lotto Park.

RSC Anderlecht is na het ontslag van Besnik Hasi op zoek naar een nieuwe oefenmeester. En dus wordt hier en daar al gekeken naar nieuwe namen. Thorsten Fink - ex-coach van Genk en STVV - bedankte al snel.

Mark van Bommel zegt neen tegen Anderlecht

Volgens Het NIeuwsblad mag nu ook Mark van Bommel toegevoegd worden aan het rijtje met namen dat geen interesse heeft in een verbintenis bij RSC Anderlecht. En dat zou eigenlijk kunnen gelden voor veel coaches op dit moment.

Het is niet makkelijk om in deze periode over te nemen bij paars-wit, want veel stabiliteit om op terug te vallen is er niet in het Lotto Park. En dus hielden de fans al hun adem in toen ze Brian Riemer zagen opduiken donderdagavond.

Brian Riemer aanwezig als bondscoach

Brian Riemer gaat in ieder geval niet meteen overnemen bij Anderlecht. Hij is als bondscoach van Denemarken op zoek naar een ideale selectie om mee te nemen naar het WK in de VS, Canada en Mexico komende zomer.

Lees ook... Gezocht! Een Anderlecht-speler die een goal kan maken: als Verschaeren je gevaarlijkste man is...›

Of Lucas Hey goede punten heeft gescoord? Dat zal moeten blijken bij de volgende selecties. Maar dat was dus de reden waarom Riemer in Anderlecht was. Al zal zijn naam ook wel al eens over de tongen gerold zijn. Met Maarten Martens en Edward Still zijn er nog een aantal namen die genoemd worden, maar de vraag is: wie wil het doen?