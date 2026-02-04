'Aston Villa wil dé stap naar Engelse top zetten en daarvoor moeten... de twee Rode Duivels vertrekken'

Aston Villa doet het wederom uitstekend in de Premier League. De Engelse traditieclub droomt ervan om een volgende stap te zetten. En in die plannen spelen twee Rode Duivels (onrechtstreeks) een hoofdrol.

Aston Villa begon het seizoen allesbehalve goed, maar The Lions hebben zich inmiddels naar de derde plaats in het klassement geknokt. De traditieclub uit Birmingham kampeert op zes punten van leider Arsenal FC.

De voorbije seizoenen zette Aston Villa al serieuze stappen richting Engelse subtop. Al gelooft momenteel geen kat in de titelkansen van The Lions. En daar wil de clubleiding verandering in brengen.

Aston Villa heeft héél véél geld nodig...

Enig probleem: om de stap naar de Engelse top te zetten is héél véél geld nodig. En dat geld wil Aston Villa bijeen halen door twee Rode Duivels voor héél véél geld te verkopen.

Al Ahli FC aast volgens de Engelse media op Amadou Onana. Aston Villa is bereid om hem te laten vertrekken voor tachtig miljoen euro. Ter vergelijking: Transfermarkt schat zijn marktwaarde op 42 miljoen euro.

Wintertransfer was nooit bespreekbaar, maar zomervertrek is wél aan de orde

Ook Youri Tielemans zou mogen vertrekken om de inkomende transfers te bekostigen. Het is Al Ittihad Club die aast op de aanvoerder van de Rode Duivel. Transfermarkt schat de marktwaarde van Tielemans op 35 miljoen euro, maar Aston Villa wil het dubbele.





Voor de volledigheid: een wintertransfer was niét bespreekbaar. Aston Villa heeft dit seizoen de nodige ambities. Maar de kans lijkt héél groot dat we volgend seizoen een volledig ander - en beter? - elftal op de mat zullen zien.