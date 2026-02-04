Onverhoopte miljoenen stromen binnen voor Genk: 'Speler gespot op luchthaven'

KRC Genk mag de miljoenen bijna gaan bijschrijven. Volgens Turkse bronnen is Hyeon-gyu Oh ondertussen op Turkse bodem geland en dus staan er medische testen op het programma. De deal zal daarna ook snel worden beklonken.

Het zit er al een tijdje aan te komen: Hyeon-gyu Oh is op weg naar een spectaculaire transfer in Turkije. Dat nieuws stond al even in de sterren geschreven, maar woensdag lijkt het officieel in kannen en kruiken te gaan komen.

Hyun-Gyu Oh op de luchthaven gespot

Volgens Turkse bronnen is Hyeon-gyu Oh alvast gespot op de luchthaven in Turkije, waarna hij snel naar Besiktas zal trekken om er de nodige medische en fysieke testen af te leggen en er vervolgens een contract te tekenen.

De clubs vonden dinsdag een akkoord. Kara Kartallar betaalt vijftien miljoen euro voor de 24-jarige Zuid-Koraan, inclusief bonussen. Daarmee doet Genk een goede zaak, al had het eerder nog veel meer miljoenen voor hem kunnen vangen.

KRC Genk vangt nog vijftien miljoen euro voor Oh

Afgelopen zomer was VfB Stuttgart in de markt voor hem en zij schermden met bijna het dubbele van de transfersom die nu voor hem betaald zal worden. Onder Wouter Vrancken was de Zuid-Koreaanse spits gezakt in de pikorde.



Genk nam Oh in 2024 over van Celtic voor een bedrag van 2,7 miljoen euro. In 73 wedstrijden voor De Smurfen scoorde hij 22 goals. Nu is hij klaar voor een nieuwe uitdaging en zal hij naar Turkije gaan trekken - we houden u op de hoogte.