Opgeleid bij Anderlecht en de belichaming van elegantie: moet hij de nieuwe coach worden?

De zoektocht naar een nieuwe trainer bij Anderlecht is gestart. De naam Thorsten Fink werd genoemd, maar een Belgische coach die momenteel vrij is, lijkt een bijzonder interessant profiel te hebben: Maarten Martens, wiens carrière als speler begon bij Anderlecht.

Het besluit van het bestuur van Anderlecht was onherroepelijk na de Clasico die paars-wit in Sclessin verloren had: Besnik Hasi werd ontslagen uit zijn functie en nam maandag afscheid van zijn spelers op Neerpede.

Het is Edward Still, zijn T2, die deze week de interim-functie op zich zal nemen voor de heenwedstrijd van de Belgische beker tegen Antwerp, en vermoedelijk ook voor de verplaatsing naar Genk in de competitie. De Brusselse directie onderzoekt echter verschillende profielen om een langdurige vervanger voor Besnik Hasi te vinden.

Onmiddellijk werd de naam Thorsten Fink genoemd. De Duitser is vrij sinds zijn ontslag bij Racing Genk, als gevolg van een tegenvallende start van het seizoen. Hij bood een aantrekkelijke speelstijl en aarzelde niet om jonge spelers te laten debuteren, terwijl hij zich op een ervaren basis baseerde: een mix waar Anderlecht vandaag de dag wel bij gebaat zou zijn. Maarten Martens , het ideale profiel voor Anderlecht?

Hij is echter niet de enige die dit profiel heeft. Onlangs werd een andere Belgische trainer ontslagen en die heeft een CV dat net zo interessant is: Maarten Martens, die sinds 19 januari niet langer trainer van AZ Alkmaar is, ondanks een historische tik (6-0) tegen Ajax Amsterdam vier dagen eerder. Zijn komst zou de Brusselse club ook in staat stellen een voormalig clubman terug te halen.





Tijdens zijn spelerscarrière werd Maarten Martens gevormd bij Sporting Anderlecht, voordat hij via RKC Waalwijk, AZ Alkmaar, PAOK Saloniki en Cercle Brugge terechtkwam. De voormalige aanvallende middenvelder was een elegante speler, in lijn met het DNA van RSCA.

Heeft Maarten Martens het DNA van/voor Anderlecht?

Als trainer begon de 41-jarige bij de jeugdopleiding voordat hij de assistent van Rik De Mil bij Club Brugge werd, alvorens hij bij AZ terechtkwam, waar hij eerst de U21 onder zijn hoede had voordat hij de assistent werd van het eerste elftal, waarvan hij in januari 2024 de leiding nam als T1. In 103 wedstrijden bereikte hij onder andere de finale van de KNVB Beker, de achtste finales van de Europa League en won hij vorig seizoen de Europa play-offs, waardoor AZ zich wist te plaatsen voor de Conference League.

Maarten Martens heeft dus veel ervaring op het hoogste niveau opgedaan tijdens zijn passage in Nederland, en presenteert daarmee een interessant profiel. Hij heeft ook het voordeel dat hij vloeiend Nederlands spreekt, een bijna onmisbare troef voor Anderlecht. Een ideale kandidaat die de directie van Anderlecht zeker in de komende dagen zou moeten analyseren.