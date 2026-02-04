Hans Cornelis komt met goed nieuws en is formeel over clash met Union SG

Hans Cornelis heeft zich dinsdag tijdens een persconferentie uitgesproken voorafgaand aan de heenwedstrijd in de halve finale van de Beker van België tussen Charleroi en Union Saint-Gilloise. De trainer van de Zebra's kwam daar ook met goed nieuws voor de fans.

Hans Cornelis begon zijn persconferentie door aan te kondigen dat al zijn spelers inzetbaar zijn: "Alle spelers kunnen morgen spelen, dus geen blessures. Het klopt dat de wedstrijd snel komt, maar voor Union is het nog korter."

Hans Cornelis blij met de paraatheid van zijn team

"Wat herstel betreft? We hebben een dag extra, maar voor mij is vermoeidheid ook iets mentaals", benadrukte hij. "Spelers moeten dat begrijpen. Drie dagen tussen twee wedstrijden is normaal gesproken geen excuus."

Sporting Charleroi zit momenteel in een hele goede dynamiek. Sinds het vertrek van Rik De Mil en de aanstelling van Hans Cornelis als hoofdtrainer draait alles op rolletjes. De Zebra's hebben alle wedstrijden dit jaar gewonnen (vier op een rij).

Hans Cornelis heeft met Charleroi geen schrik van Union SG

Union Saint-Gilloise weet dat ze op het punt staan zich te meten met een vastberaden tegenstander die zijn fraaie reeks verder wil zetten. En Hans Cornelis is dan ook formeel: hij wil er gewoon staan tegen Union SG en ongeslagen blijven.

"We zijn niet bang voor de tegenstander. Het stadion zal vol zitten, de supporters zullen ons aanmoedigen, en het is aan ons om die energie op het veld terug te geven", blikte hij vooruit op de belangrijke wedstrijd.