Club Brugge en Anderlecht vissen naast JPL-revelatie: 'Dat wordt de Premier League'

Yacine Titraoui is bezig aan fabelachtige weken bij Sporting Charleroi. Ook tegen Union SG zal op hem gerekend worden. En daarna lonkt een toptransfer, ongetwijfeld. De Belgische topclubs wilden hem, maar dat ziet er niet al te goed uit.

Club Brugge en RSC Anderlecht waren maar twee van de teams die er afgelopen zomer Yacine Titraoui van Sporting Charleroi heel graag hadden bijgehad. Uiteindelijk bleef de speler in Henegouwen en dat deed hij ook deze winter.

Club Brugge en Anderlecht vissen naast Yacine Titraoui van Charleroi

Er was belangstelling van LOSC Lille en van Sunderland, maar Mehdi Bayat wil hem nog minstens tot komende zomer in Het Zwarte Land houden - mogelijk ook om een prijsje te proberen pakken met onder meer de Beker van België.

Ondertussen blijven Sunderland & co natuurlijk wel Titraoui in de gaten houden en nadrukkelijk scouten. Slotsom: voor de Belgische ploegen lijkt de kans steeds kleiner te worden dat ze hem komende zomer nog zullen kunnen inlijven.

'Yacine Titraoui is rijp voor de Premier League'

“In Algerije vinden ze dat hij niet dezelfde fout moet maken als Zorgane. Hij is 22, Adem is al 26. Yacine heeft een duidelijke weg voor zich om een ​​geweldige carrière te maken. De technische staf van het nationale team wil ook dat hij komende zomer de volgende stap zet."

Lees ook... Hans Cornelis komt met goed nieuws en is formeel over clash met Union SG›

Dat zijn de woorden van Yanni Abdelli in La Dernière Heure. Hij is een journalist van La Gazette du Fennec. De Algerijn ziet in Titraoui een grote toekomst en de krant stipuleert dan ook dat de meest waarschijnlijke bestemming de Premier League wordt.