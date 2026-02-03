🎥 Scheidsrechter Lambrechts kreeg micro tijdens Standard-Anderlecht: "Als het moet geef ik 15 kaarten"

Foto: © photonews

De Clasico tussen Standard en Anderlecht bleef op het veld relatief beheerst, maar kreeg achteraf een opvallende extra dimensie. Dankzij een micro op scheidsrechter Erik Lambrechts kregen fans een unieke inkijk in zijn aanpak.

De Clasico tussen Standard en Anderlecht eindigde afgelopen weekend in een 2-0-zege voor de Rouches. Op het veld bleef de wedstrijd redelijk rustig. Er werden in de openingsfase al heel wat kaarten uitgedeeld, maar de wedstrijd bleef onder controle.

Misschien deed scheidsrechter Erik Lambrechts wel éxtra hard zijn best afgelopen weekend. DAZN gaf hem namelijk een micro tijdens de wedstrijd, waardoor er nog wat meer aandacht op hem gericht werd. Dinsdag werden er ook beelden van gedeeld.

Lambrechts met micro onder een vergrootglas

"Nathan, Nathan!", riep Lambrechts toen De Cat op Standard-spelers afstormde na een late tackle van Karamoko. De beelden tonen aan hoe de ref de situatie oploste. "Ik ga twee gele kaarten geven. De Cat en wie nog?", vraagt hij aan de assistenten. "Hij reageert op de tackle van nummer 20, Karamoko.", krijgt hij als antwoord.

Wat later is het Nathan Saliba die een geel karton onder zijn neus krijgt geschoven. "Je raak de voet. Je hebt de bal niet, je raakt de voet. Je raakt de voet, genoeg", benadrukt Lambrechts enkele malen. "Hij komt te laat en raakt de bal niet, 100% zeker", vertelt hij aan Thorgan Hazard wanneer die verhaal komt halen.

Lees ook... Standard komt met heel slecht nieuws over doelman Epolo

Hazard vond dat er te veel gele kaarten werden gegeven

"Maar je moet niet te veel… Anders gaan we met 15 kaarten eindigen", antwoordt de Anderlecht-winger. "Als het duidelijk is, is het zo", reageert de scheidsrechter. Maar Hazard moet er niks van weten. "Je geeft ze te snel."

Hazard en Marlon Fossey, aanvoerder van Standard, moesten na een tijdje tot bij de ref komen. "We spelen 24 minuten en er zijn al vier duidelijke gele kaarten gevallen. Probeer het rustig te houden", zei Lambrechts. Hazard viel in herhaling: "Ja maar, je geeft ze te snel."

Even later kwam Saliba zich moeien met een beslissing van de ref. "C’est quoi, ça?", gaat hij fel in tegen Lambrechts, die snel een antwoord klaar heeft. "Nog één keer en je krijgt je tweede kaart. Stop ermee."

Tijdens de rust ging Besnik Hasi ook nog iets melden aan de ref. "Je bent wel vrijgevig met de gele kaarten voor ons, maar daar durf je geen fout fluiten." Lambrechts was niet onder de indruk. "Kijk maar naar de beelden. Besnik, als je er ook één wil, ga zo verder. Ga maar naar binnen jongen. Niet zeveren, kom, naar binnen."

Standard komt met heel slecht nieuws over doelman Epolo

09:00
3
13:00
10:30
3
23:45
6
12:40
12:20
08:40
41
12:00
2
12:20
1
10:01
5
11:40
4
21:00
15
06:30
2
11:00
2
09:30
10:45
1
10:15
09:15
18:24
23
22:02
30
08:20
08:00
1
07:00
2
21:21
7
07:40
20:20
3
22:36
20
23:45
15:41
16
22:30
22:22
23:33
5
23:00
18:10
22:42
3
