OFFICIEEL: Westerlo shopt bij Rangers en haalt nieuwe verdediger

KVC Westerlo bleef ook op het einde van de wintermercato niet stilzitten. Na meerdere uitgaande transfers haalde de Kempense club nog een versterking in huis, en die komt uit onverwachte hoek.

KVC Westerlo was deze wintermercato bijzonder actief. Er vertrokken meerdere spelers die al langere tijd bij de club actief waren deze winter. De grootste vertrekker was ongetwijfeld Tuur Rommens.

De flankverdediger verliet het Kuipje voor een avontuur bij Rangers, in Schotland. Nu is er ook een transfer in de omgekeerde richting gedaan.

Westerlo shopt bij Rangers en haalt defensieve versterking binnen

Westerlo kondigde namelijk de komst van Clinton Nsiala aan. Een 22-jarige verdediger uit Frankrijk die al sinds de zomer van 2024 actief was bij de Schotse topclub.

In totaal speelde Nsialia 17 wedstrijden bij Rangers, waarin hij één keer kon scoren. Dit seizoen viel hij vaker wel dan niet uit de wedstrijdselectie. In zijn zoektocht naar meer speelminuten bood Westerlo zich dus aan.



Hij wordt tot aan het einde van dit seizoen gehuurd. Westerlo bedong ook een aankoopoptie. Trainer Issame Charaï kent hem nog van zijn tijd bij Rangers.