OFFICIEEL: Anderlecht ziet middenvelder naar Serie A vertrekken

Het kan moeilijk nóg drukker worden voor Anderlecht. Tussen het trainersontslag en transfergeruchten door nam de club afscheid van een jonge middenvelder.

Anderlecht beleeft drukke dagen, héél drukke dagen. Na geruchten over mogelijke last minute-inkomende transfers kondigde de club nu ook officieel het vertrek van een jonge speler aan.

We meldden het u enkele dagen geleden al, maar nu werd de transfer ook wereldkundig gemaakt door de club zelf. Jarne Flies trekt naar het Italiaanse Lecce.

Anderlecht laat jong talent naar Italië vertrekken

Hij maakt de overstap op huurbasis, met de optie op een permanente transfer. De 19-jarige middenvelder was al lang actief op Neerpede. Zo komt er een einde aan een lang hoofdstuk.

"Jarne genoot zijn opleiding bij RSC Anderlecht, waar hij op 8-jarige leeftijd aansloot. Hij baande zijn weg naar de RSCA Futures en trad in 12 wedstrijden aan in de Challenger Pro League. Jarne speelde ook recent in de Premier League International Cup", klinkt het bij Anderlecht.

Wachten op Angulo



Verder wordt ook verwacht dat de (verrassende) uitgaande transfer van Nilsson Angulo snel rond is. Anderlecht zou nog een serieus bedrag vangen voor zijn flankaanvaller.