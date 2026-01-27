Analist snoeihard: "Uitkijken of top-6 komt in gevaar voor Anderlecht"

RSC Anderlecht is niet zo goed bezig in de Jupiler Pro League. En dat is nog een understatement. Stilaan beginnen de fans zich zorgen te maken en crisis loert een beetje om de hoek. Komt de top-6 in gevaar?

Peter Vandenbempt heeft alvast een stevige mening: “Anderlecht is vandaag zonder concurrentie de koning van de randanimatie in onze competitie. Het spektakel voor de wedstrijd met de viering van 40 jaar clublied en Stromae, dat heb ik in België nog nooit gezien, dat was adembenemend.”

RSC Anderlecht maakt weinig indruk op Peter Vandenbempt

Over de match zelf was hij veel minder lovend, zoals hij ook eerder al aangaf in een uitgebreide analyse. En hij ging daarop nog verder in Vandenbempt: “Geen tempo, wandelvoetbal, te veel slordigheden, geen creativiteit.”

“Waar is die energie? Waar is die pressing, die Hasi toch een tijd in het voetbal van Anderlecht had weten te krijgen. De realiteit is dat er een keertje is gewonnen in zes competitiewedstrijden. Zelfs thuis lukt het nu niet meer.”

Het moeilijke parcours van RSC Anderlecht

“Buitenhuis was het al slecht. Op deze manier – met een zwaar programma op verplaatsing voor de boeg – zou ik toch maar uitkijken of de top-6 komt nog in gevaar voor RSC Anderlecht”, aldus nog de man van de radio.



De komende weken speelt RSC Anderlecht nog thuis tegen La Louvière, OH Leuven en Cercle Brugge, maar moet het nog op bezoek bij Standard, Genk, Zulte Waregem, Club Brugge en KV Mechelen. Allerminst van de poes, zoveel is duidelijk.