"Het beste wat je als supporter kon doen was vertrekken": Peter Vandenbempt snoeihard voor JPL-club

Anderlecht blijft in het slop zitten na een nieuw puntenverlies tegen rode lantaarn FCV Dender. Peter Vandenbempt was bij Sporza bijzonder scherp en spaarde paars-wit allerminst.

Anderlecht zit in een negatieve spiraal. Het voetbal is weer niet goed en de resultaten blijven uit. Dat werd nog eens duidelijk na het gelijkspel tegen rode lantaarn FCV Dender. Wat wel positief was, was de show voor de wedstrijd.

Adembenemend zelfs, volgens Peter Vandenbempt. "Maar het beste wat je als supporter van Anderlecht daarna kon doen was vertrekken", is hij streng bij Sporza. "Want de eerste helft was een draak, Anderlecht werd op bepaalde momenten zelfs gedomineerd door Dender, de rode lantaarn, in eigen huis."

Vandenbempt fileert paars-wit na "bijna waardeloze" prestatie

Over het spel van paars-wit kan Vandenbempt weinig goeds zeggen op dit moment. "De prestatie van paars-wit collectief en individueel was bijna waardeloos", zegt hij, voor een opsomming begint.

"Hazard was zwak, Bertaccini blijft steken in veel goede wil en overgave maar nul rendement, Angulo - een paar maanden sensationeel - geraakt geen man meer voorbij, De Cat was niet fit had ik de indruk, Saliba recupereert veel ballen, maar geeft ook te veel weg, enzovoort."

De commentator benadrukt dat Anderlecht toch maar best oplet voor zijn plaats in de top 6. "Marc Coucke deelde een tijd geleden bij VTM Nieuws een steekje uit en zei dat met de nieuwe mensen in het beleid en de betere mix aan de top er nu alvast meer matchen werden gewonnen dan in al die maanden ervoor, maar dat was mogelijk enigszins onvoorzichtig snel gesproken, want intussen gaat het toch echt bergaf."