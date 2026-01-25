Anderlecht Anderlecht
0-0
FCV Dender EH FCV Dender EH
andAnderlecht
denFCV Dender EH
Datum: 25/01/2026 18:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 22
Na schandalig slechte eerste helft laat Anderlecht tegen hekkensluiter Dender weer punten liggen
Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit het Lotto Park
| 87 reacties
Na schandalig slechte eerste helft laat Anderlecht tegen hekkensluiter Dender weer punten liggen
Foto: © photonews

Na een ronduit dramatische eerste helft had Anderlecht in de tweede helft wel een aantal kansen om de wedstrijd naar zich toe te trekken, maar het probleem van de Brusselaars blijft - zelfs met een nieuwe spits - hetzelfde. Ze kunnen zo moeilijk scoren...

Het fluitconcert bij de rust vertelde alles over de match die Anderlecht speelde: het was gewoon barslecht. Dender was in alle opzichten eigenlijk de betere ploeg: collectief, tactisch en pijnlijk genoeg ook technisch. Wat de Anderlecht-spelers met de bal deden, dat hoort zefls niet in Eerste Amateur thuis.

Dramatische eerste helft van Anderlecht

Als u denkt dat we overdrijven, moet u de match maar eens herbekijken. Besnik Hasi had met Danylo Sikan nochtans zijn nieuwe spits meteen in de basis gedropt en voor de rest was het - buiten Augustinsson en Camara - toch de basiself. Maar noch Hazard, noch Bertaccini, noch Angulo geraakten hun man één keer voorbij.

En in de combinatie lukte het ook al niet. Nee, dan deed Dender dat veel beter. Hun aanvallen waren wel gevaarlijk en Coosemans moest zelfs een redding of twee doen. Daar had doelman Gallon aan de overkant geen last van. Hij leed bijna 45 minuten kou. Een lamlendige eerste helft van de paars-witten.

Anderlecht mist weinige - grote - kansen

Sikan zat in de achterzak van Sikan en aansluiting was er ook al niet te vinden. De organisatie van Dender klopte helemaal. En buiten De Cat was er ook niemand die iets probeerde. Begin tweede helft had Anderlecht zijn eerste kans nadat Özcan Sikan wegstuurde en die nipt voorlangs trapte.



Daarna volgde een warrige fase na balverlies in de defensie van Dender. Saliba, Bertaccini en Hazard kregen de bal niet in doel. Anderlecht speelde een stuk beter - andersom was zelfs moeilijk geweest - maar kreeg de bal niet tegen de netten. Tot overmaat van ramp viel ook nog De Cat geblesseerd uit. 

De thuisploeg had nog een aantal kansen, maar maakte er geen gebruik van. Ze hadden doorlopend balbezit, maar het was allemaal zo voorspelbaar, zo steriel. Het publiek ergerde zich blauw. 

Het wordt dus 5 op 18 en stilaan moeten ze zich wel zorgen beginnen maken. Zelfs over de Champions' Play-offs. En Dender, dat blijft punten sprokkelen. Gaan zij nog een half mirakel verrichten?

Opstellingen

Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers! Aanmelden

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 90' 7.2 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 3
  • Geslaagde plukballen: 2
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/12 (41.7%)
Meer statistieken
Sardella Killian 90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 47/57 (82.5%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/5 (40%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Hey Lucas 90' 7.0 9
  • Nauwkeurige passes: 53/57 (93%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Kana Marco   90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 57/62 (91.9%)
  • Schoten op doel: 0/2
Meer statistieken
Özcan Yasin 61' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 29/38 (76.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/9 (44.4%)
Meer statistieken
Saliba Nathan-Dylan   79' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 24/30 (80%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Intercepties: 4
  • Schoten op doel: 1/2
Meer statistieken
De Cat Nathan 61' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 15/19 (78.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Hazard Thorgan 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 41/58 (70.7%)
  • Sleutelpasses: 5
  • Schoten op doel: 0/2
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 3/9 (33.3%)
  • Balverliezen: 24
Meer statistieken
Bertaccini Adriano 68' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 16/19 (84.2%)
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Sikan Danylo 68' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 8/12 (66.7%)
  • Schoten op doel: 1/2
Meer statistieken
Angulo Nilson 90' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 12/21 (57.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Bank
N'Diaye Moussa 29' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 24/26 (92.3%)
  • Schoten op doel: 0/3
Meer statistieken
Camara Ilay 0'  
Cvetkovic Mihajlo 22' 6.4 -
Meer statistieken
Verschaeren Yari 0'  
Ilic Mihajlo 0'  
Llansana Enric 29' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 20/22 (90.9%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Heekeren Justin 0'  
Degreef Tristan 11' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 10/12 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Kanate Ibrahim 22' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 14/15 (93.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
Meer statistieken
 

FCV Dender EH FCV Dender EH
Gallon Gauthier 90' 6.8 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/19 (26.3%)
Meer statistieken
Goncalves Bryan 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 25/37 (67.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/9 (11.1%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 7/20 (35%)
  • Balverliezen: 22
Meer statistieken
Cools Kobe 90' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 15/19 (78.9%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Marijnissen Luc 90' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 16/29 (55.2%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/12 (25%)
Meer statistieken
Mbamba Noah 82' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 21/28 (75%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Sambu Marsoni   76' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 11/18 (61.1%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Viltard Malcolm   90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 23/30 (76.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Ferraro Fabio 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 23/31 (74.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/5 (0%)
Meer statistieken
Kvet Roman 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 22/29 (75.9%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/6 (16.7%)
Meer statistieken
Toshevski David 82' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 12/20 (60%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Nsimba Bruny   90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 12/15 (80%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/2
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Bank
Fortin Louis 0'  
Dion Moïse Sahi 0'  
Rodes Nathan 0' 6.6  
Meer statistieken
Hrnčár David 0'  
Acquah Desmond 8' 6.4  
Meer statistieken
Jahanbakhsh Alireza 0'  
De Fougerolles Luc 14' 6.8 -
Meer statistieken
Moutha-Sebtaoui Nail   0' 6.1  
Meer statistieken
Berte Mohamed 8' 6.5  
Meer statistieken
Herbeleef Anderlecht - FCV Dender EH

Vooraf

LIVE: Anderlecht-fans worden al voor de match in feeststemming gebracht, gooit Dender roet in het eten?

LIVE: Anderlecht-fans worden al voor de match in feeststemming gebracht, gooit Dender roet in het eten?

11:45

Vanavond om 18u30 staat Anderlecht-Dender op het programma in het Lotto Park. Vooraf wordt er al vanaf 18u10 een speciaal eerbetoon gebracht aan zowel de Grand Jojo als Str...

Jupiler Pro League

 Speeldag 22
Standard Standard 0-4 KAA Gent KAA Gent
La Louvière La Louvière 1-2 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 4-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
OH Leuven OH Leuven 0-0 Union SG Union SG
Antwerp Antwerp 0-2 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Anderlecht Anderlecht 0-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 Westerlo Westerlo
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved