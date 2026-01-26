Wie kan Hasi opvolgen? Vandenbempt moet alvast hard lachen met één naam

Wie kan Hasi opvolgen? Vandenbempt moet alvast hard lachen met één naam
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Anderlecht bevindt zich in een moeilijke sportieve periode na de 0-0 tegen Dender. De positie van coach Besnik Hasi wordt daardoor opnieuw besproken.

Discussie over de positie van Hasi

Binnen de club werd opnieuw overleg gepleegd over de toekomst van de trainer. Peter Vandenbempt gaf aan dat hij niet weet of een trainersontslag op dit moment een goed idee is. Hij verwees naar eerdere wissels die weinig verbetering brachten.

De recente reeks van één overwinning in zes wedstrijden heeft de druk op de sportieve staf verder verhoogd. Volgens de analist is het logisch dat de clubleiding opnieuw samenkomt om de situatie te evalueren.

Daarnaast stelde Vandenbempt dat het onzeker is of een nieuwe coach de ploeg meteen op een hoger niveau krijgt. Hij wees erop dat de vraag is in hoeverre de trainer de grote verantwoordelijke is. Daarbij haalde hij aan dat meerdere spelers momenteel moeite hebben om beslissend te zijn.

Beperkte alternatieven voor opvolging van Hasi

Volgens de analist moet Anderlecht verder kijken dan enkel het lot van Hasi. De zoektocht naar een mogelijke opvolger blijkt bovendien weinig eenvoudig, omdat er volgens hem geen kandidaat klaarstaat die onmiddellijk verbetering garandeert.

Lees ook... Besnik Hasi blijft waarschijnlijk aan: geplaagde coach werkte vandaag
“Wat mij betreft is er nu niemand beschikbaar die het meteen beter kan laten gaan bij Anderlecht”, klinkt het op Sporza Daily. “En de mensen die op sociale media Steven Defour naar voren schuiven ... Ik denk dat zij afwezig waren op het moment dat Defour speler was van Anderlecht. Hij was niet bepaald geliefd wegens zijn verleden bij Standard”, besluit Vandenbempt.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
FCV Dender EH
Besnik Hasi
Steven Defour

Meer nieuws

Besnik Hasi blijft waarschijnlijk aan: geplaagde coach werkte vandaag

Besnik Hasi blijft waarschijnlijk aan: geplaagde coach werkte vandaag

13:53
14
Winnen tegen Standard is een must: Besnik Hasi krijgt respijt tot en met zondag

Winnen tegen Standard is een must: Besnik Hasi krijgt respijt tot en met zondag

15:29
22
Op weg naar een seizoen van 4.000 minuten op 17-jarige leeftijd: te veel voor Nathan De Cat?

Op weg naar een seizoen van 4.000 minuten op 17-jarige leeftijd: te veel voor Nathan De Cat?

18:40
1
Speelt dit straks ook mee in beslissing rond Hasi? Talent denkt aan vertrek in januari

Speelt dit straks ook mee in beslissing rond Hasi? Talent denkt aan vertrek in januari

18:20
1
Dit is de ref voor de cruciale wedstrijd tussen Club Brugge en Marseille: een primeur voor blauw-zwart

Dit is de ref voor de cruciale wedstrijd tussen Club Brugge en Marseille: een primeur voor blauw-zwart

19:20
Besnik Hasi krijgt de vraag of hij zichzelf nog de juiste trainer voor Anderlecht vindt en reageert Reactie

Besnik Hasi krijgt de vraag of hij zichzelf nog de juiste trainer voor Anderlecht vindt en reageert

21:45
14
"Het was ongelooflijk": Philippe Albert scherp voor Standard na zware nederlaag

"Het was ongelooflijk": Philippe Albert scherp voor Standard na zware nederlaag

19:00
Fans Anderlecht hebben het gehad: het wordt heet onder de voeten van Besnik Hasi

Fans Anderlecht hebben het gehad: het wordt heet onder de voeten van Besnik Hasi

20:46
13
"Het beste wat je als supporter kon doen was vertrekken": Peter Vandenbempt snoeihard voor JPL-club

"Het beste wat je als supporter kon doen was vertrekken": Peter Vandenbempt snoeihard voor JPL-club

11:20
4
"Onbegrijpelijk en ontgoochelend": Degryse fileert Anderlecht na wanprestatie

"Onbegrijpelijk en ontgoochelend": Degryse fileert Anderlecht na wanprestatie

10:00
3
Crisisoverleg bij Anderlecht: volgt straks ontslag voor Besnik Hasi?

Crisisoverleg bij Anderlecht: volgt straks ontslag voor Besnik Hasi?

09:30
28
Transfernieuws en Transfergeruchten 26/01: Schjelderup - Lopes - Medina - Deman - Utkus - Lauberbach - Kouame

Transfernieuws en Transfergeruchten 26/01: Schjelderup - Lopes - Medina - Deman - Utkus - Lauberbach - Kouame

17:40
Was Nathan De Cat - die weer geblesseerd uitviel - wel fit genoeg om te spelen? "Ga het niet elke keer vragen" Reactie

Was Nathan De Cat - die weer geblesseerd uitviel - wel fit genoeg om te spelen? "Ga het niet elke keer vragen"

09:15
9
KRC Genk opgeroepen door bondsparket

KRC Genk opgeroepen door bondsparket

18:00
Hoe zit het met Schjelderup naar Club Brugge? Onderhandelingen lopen hierop voorlopig vast

Hoe zit het met Schjelderup naar Club Brugge? Onderhandelingen lopen hierop voorlopig vast

17:40
6
Standard onder hoogspanning richting Clasico: Rouches trekken aan de alarmbel

Standard onder hoogspanning richting Clasico: Rouches trekken aan de alarmbel

17:10
3
Goed nieuws voor KV Mechelen: sterkhouder wil contract verlengen

Goed nieuws voor KV Mechelen: sterkhouder wil contract verlengen

17:00
5
Duidelijke boodschap voor Antwerp-eigenaar Paul Gheysens: "Andere investeerders of zelfs verkoop"

Duidelijke boodschap voor Antwerp-eigenaar Paul Gheysens: "Andere investeerders of zelfs verkoop"

16:30
14
OFFICIEEL: Beerschot kondigt volgende transfer aan en heeft verdedigende versterking helemaal beet

OFFICIEEL: Beerschot kondigt volgende transfer aan en heeft verdedigende versterking helemaal beet

16:50
🎥 Opmerkelijke uitdagingen voor Westerlo in Mechelen: dit heeft Charaï erover te zeggen Reactie

🎥 Opmerkelijke uitdagingen voor Westerlo in Mechelen: dit heeft Charaï erover te zeggen

15:45
2
Héél vreemd: trainer werd ontslagen omdat hij... programma maakte en spits zocht met ChatGPT

Héél vreemd: trainer werd ontslagen omdat hij... programma maakte en spits zocht met ChatGPT

17:00
1
Kan STVV écht meestrijden voor de titel? Peter Vandenbempt spreekt zich uit

Kan STVV écht meestrijden voor de titel? Peter Vandenbempt spreekt zich uit

16:10
Krijgt Leko groot probleem opgelost? Club Brugge met stevige kopzorgen tegen Marseille Analyse

Krijgt Leko groot probleem opgelost? Club Brugge met stevige kopzorgen tegen Marseille

15:15
6
Verliest Genk nog sleutelpion aan... Chelsea? Engelse topclub komt met bod

Verliest Genk nog sleutelpion aan... Chelsea? Engelse topclub komt met bod

16:00
Nieuwkomer Danylo Sikan meteen in crisissfeertje Anderlecht gedompeld: "Ik was verrast"

Nieuwkomer Danylo Sikan meteen in crisissfeertje Anderlecht gedompeld: "Ik was verrast"

06:00
Krijgen we dit weekend een Clasico om bang voor te zijn? Waarom de risico's aan beide kanten enorm zijn Analyse

Krijgen we dit weekend een Clasico om bang voor te zijn? Waarom de risico's aan beide kanten enorm zijn

11:40
6
Eden Hazard heeft geen enkele twijfel: "Hij wint de Gouden Bal"

Eden Hazard heeft geen enkele twijfel: "Hij wint de Gouden Bal"

15:00
Ongelooflijk! Héél eiland én zijn vrouw dachten dat overleden man een bekende ex-profvoetballer was

Ongelooflijk! Héél eiland én zijn vrouw dachten dat overleden man een bekende ex-profvoetballer was

14:30
Cercle Brugge heeft weer prijs: meer dan miljoen voor speler die einde contract is

Cercle Brugge heeft weer prijs: meer dan miljoen voor speler die einde contract is

13:00
4
Vorig seizoen nog Antwerp, nu is (ex-)Rode Duivel alweer op weg naar andere club

Vorig seizoen nog Antwerp, nu is (ex-)Rode Duivel alweer op weg naar andere club

13:30
3
Drukke dag bij KV Mechelen: Lauberbach vertrekt, nieuwe spits héél dichtbij

Drukke dag bij KV Mechelen: Lauberbach vertrekt, nieuwe spits héél dichtbij

12:20
12
Brugse politie neemt geen risico's: Marseille-fans gaan het niet leuk vinden

Brugse politie neemt geen risico's: Marseille-fans gaan het niet leuk vinden

12:40
6
🎥 7-jarige Antwerp-fan confronteert Vincent Janssen na nederlaag, die met klasse antwoordt

🎥 7-jarige Antwerp-fan confronteert Vincent Janssen na nederlaag, die met klasse antwoordt

12:00
9
Anderlecht-spelers moeten het uitleggen aan woedende fans, Thorgan Hazard reageert Reactie

Anderlecht-spelers moeten het uitleggen aan woedende fans, Thorgan Hazard reageert

21:10
7
Na schandalig slechte eerste helft laat Anderlecht tegen hekkensluiter Dender weer punten liggen

Na schandalig slechte eerste helft laat Anderlecht tegen hekkensluiter Dender weer punten liggen

20:27
'Twee nieuwe vertrekken in de maak bij Union SG'

'Twee nieuwe vertrekken in de maak bij Union SG'

10:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 22
Standard Standard 0-4 KAA Gent KAA Gent
La Louvière La Louvière 1-2 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 4-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
OH Leuven OH Leuven 0-0 Union SG Union SG
Antwerp Antwerp 0-2 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Anderlecht Anderlecht 0-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Bemmer Bemmer over Duidelijke boodschap voor Antwerp-eigenaar Paul Gheysens: "Andere investeerders of zelfs verkoop" Olympia86 Olympia86 over Hoe zit het met Schjelderup naar Club Brugge? Onderhandelingen lopen hierop voorlopig vast Dirk1897 Dirk1897 over Op weg naar een seizoen van 4.000 minuten op 17-jarige leeftijd: te veel voor Nathan De Cat? Hurlu Dedju Hurlu Dedju over Voormalige KV Mechelen-coach krijgt stevige kritiek in Nederland: "Dan kan je beter je contract verscheuren" Swakke25 Swakke25 over Goed nieuws voor KV Mechelen: sterkhouder wil contract verlengen Vital Verheyen Vital Verheyen over Winnen tegen Standard is een must: Besnik Hasi krijgt respijt tot en met zondag CringeMedia CringeMedia over Brugse politie neemt geen risico's: Marseille-fans gaan het niet leuk vinden GroenZwart12 GroenZwart12 over Cercle Brugge heeft weer prijs: meer dan miljoen voor speler die einde contract is Joe Joe over "Het beste wat je als supporter kon doen was vertrekken": Peter Vandenbempt snoeihard voor JPL-club The voice of reason 2.O The voice of reason 2.O over Krijgt Leko groot probleem opgelost? Club Brugge met stevige kopzorgen tegen Marseille Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved