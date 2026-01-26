Wie kan Hasi opvolgen? Vandenbempt moet alvast hard lachen met één naam

Anderlecht bevindt zich in een moeilijke sportieve periode na de 0-0 tegen Dender. De positie van coach Besnik Hasi wordt daardoor opnieuw besproken.

Discussie over de positie van Hasi

Binnen de club werd opnieuw overleg gepleegd over de toekomst van de trainer. Peter Vandenbempt gaf aan dat hij niet weet of een trainersontslag op dit moment een goed idee is. Hij verwees naar eerdere wissels die weinig verbetering brachten.

De recente reeks van één overwinning in zes wedstrijden heeft de druk op de sportieve staf verder verhoogd. Volgens de analist is het logisch dat de clubleiding opnieuw samenkomt om de situatie te evalueren.

Daarnaast stelde Vandenbempt dat het onzeker is of een nieuwe coach de ploeg meteen op een hoger niveau krijgt. Hij wees erop dat de vraag is in hoeverre de trainer de grote verantwoordelijke is. Daarbij haalde hij aan dat meerdere spelers momenteel moeite hebben om beslissend te zijn.

Beperkte alternatieven voor opvolging van Hasi

Volgens de analist moet Anderlecht verder kijken dan enkel het lot van Hasi. De zoektocht naar een mogelijke opvolger blijkt bovendien weinig eenvoudig, omdat er volgens hem geen kandidaat klaarstaat die onmiddellijk verbetering garandeert.

Lees ook... Besnik Hasi blijft waarschijnlijk aan: geplaagde coach werkte vandaag›

“Wat mij betreft is er nu niemand beschikbaar die het meteen beter kan laten gaan bij Anderlecht”, klinkt het op Sporza Daily. “En de mensen die op sociale media Steven Defour naar voren schuiven ... Ik denk dat zij afwezig waren op het moment dat Defour speler was van Anderlecht. Hij was niet bepaald geliefd wegens zijn verleden bij Standard”, besluit Vandenbempt.