Winnen tegen Standard is een must: Besnik Hasi krijgt respijt tot en met zondag

Besnik Hasi blijft voorlopig aan als coach van Anderlecht. Dat werd beslist na intern overleg op Neerpede, maar de situatie bij paars-wit blijft kritiek. De topper tegen Standard van komend weekend mag niet verloren worden. En liefst met aantrekkelijk voetbal...

De vergadering op Neerpede bracht bestuur, sportief directeur Olivier Renard, CEO Kenneth Bornauw en Thibault Dochy samen. Ze bespraken de tegenvallende resultaten en het pover spel van de voorbije weken.

Het troosteloze gelijkspel tegen hekkensluiter Dender illustreerde de malaise. Met slechts twee punten uit de laatste twaalf wedstrijden oogt het bilan van Hasi zwak, maar het bestuur wijst erop dat ook de spelers hun verantwoordelijkheid moeten nemen.

Het bestuur van Anderlecht sprak ook met de sleutelspelers

Enkele sleutelspelers kregen een duidelijke boodschap: iedereen moet meer brengen. Het bestuur plant ook verdere gesprekken met Hasi, maar duidelijk is dat de wedstrijd tegen Standard cruciaal wordt.

Hasi kreeg zelf de kans zijn visie toe te lichten en stond daarna op het trainingsveld. Voorlopig mag hij zondag in Luik op de bank zitten, maar een kentering moet snel volgen.

Lees ook... Besnik Hasi blijft waarschijnlijk aan: geplaagde coach werkte vandaag›

Als Anderlecht opnieuw faalt tegen Standard, kan de situatie voor Hasi onhoudbaar worden. De komende weken, met Genk en Antwerp in het vooruitzicht, worden doorslaggevend voor zijn toekomst bij de club.