Besnik Hasi blijft waarschijnlijk aan: geplaagde coach werkte vandaag

Blijft Besnik Hasi aan als coach van Anderlecht of moet hij gaan? Dat is de vraag die vandaag beantwoord moet worden bij paars-wit. Maar er zijn al signalen dat hij mag voorlopig mag blijven zitten.

Na de 5 op 18 en de heel slechte prestatie tegen Dender werd de wekelijkse vergadering op Neerpede een pak dringender. Bij Anderlecht benadrukken ze wel dat het normaal is dat de match van het weekend besproken wordt, maar dat Hasi onder vuur lag, was duidelijk.

Het trio Olivier Renard, Kenneth Bornauw en Thibault Dochy vergaderde urenlang over de situatie. Maar in de namiddag nam Hasi toch zijn taken op zich op het oefenveld.

Besnik Hasi lijkt respijt te krijgen van Anderlecht

Het lijkt er dus op dat hij nog respijt krijgt richting de Clasico van zondag en de bekermatch van volgende week tegen Antwerp. Daar zullen echter resultaten moeten geboekt worden.

Anderlecht heeft nog zes punten voorsprong op de nummer 7, Charleroi. Maar die zijn in goede vorm en gezien het huidige niveau van paars-wit begon er twijfel in de rangen te sluipen.

In ieder geval blijft het onrustig bij de Brusselaars, want de fans hebben het ook al gehad met de slechte resultaten en het povere spelniveau. "Hasi buiten" weerklonk zondag al in het Lotto Park. Kan Hasi de teneur nog draaien?