JPL heeft (voorlopig) een nieuwe leider: nieuwkomer Diouf bezorgt STVV in extremis gouden punten

STVV trok zaterdag naar RAAL La Louvière voor een lastige uitwedstrijd. De Kanaries botsten op een vinnige thuisploeg, maar trokken na een spannend slot alsnog aan het langste eind.

Zaterdagnamiddag trok STVV naar RAAL La Louvière. Wouter Vrancken zette Hata rechtsachter, om de vertrokken Rein Van Helden te vervangen. Sissako kreeg een basisplaats naast Merlen; Yamamoto was geelgeschorst.

Al snel werd duidelijk dat de thuisploeg zich niet zou ingraven. RAAL wou zich tonen terwijl ook STVV al snel offensieve impulsen zocht. De eerste echt grote mogelijkheid kwam van de bezoekers. Ryotaro Ito knalde op de paal van dicht bij.

Maar La Louvière maakte het de Truienaars ook geregeld flink lastig achteraan. Er werd veel geknokt op het veld en we kregen een pittige wedstrijd te zien. Zo'n tien minuten voor het einde van de eerste helft had de 0-1 zeker op het scorebord moeten staan.

Muja laat enorme kans liggen

Peano kwam uit doel om de bal weg te werken, maar deed dat onvoldoende. Het leer kwam bij Muja terecht die in een leeg doel kon scoren, al stonden er nog wel een RAAL-speler voor. De winger van STVV knalde onbegrijpelijk over doel.

La Louvière deed het goed en hield de Truienaars goed af. Veel STVV-spelers zaten gewoon niet goed in de wedstrijd, wat een verdienste van RAAL was. Ook na de pauze hadden ze het moeilijk om zich door te zetten.





Fall breekt de ban op het uur, Taniguchi maakt snel gelijk

Op het uur spelen liep het dan toch mis voor Sint-Truiden. Via een hoekschop kon Fall de thuisploeg op voorsprong zetten. Lang kon RAAL echter niet genieten van de voorsprong. Vier minuten later was het prijs aan de overkant.

Muja vuurde een vrije trap af richting het pak, waar Taniguchi zijn hoofd tegen de bal kon zetten. Peano werd verschalkt door de kopstoot en zo stond het weer gelijk. De Kanaries gingen nog op zoek naar een tweede doelpunt.

Diouf maakt het verschil na gouden wissel van Vrancken

Goed zag het er niet uit, tot Oumar Diouf mocht invallen. De winteraanwinst van STVV debuteerde en was meteen van goudwaarde. Goto stuurde hem van ver in de eigen helft diep. Met zijn eerste balcontacten kon Diouf Peano verschalken om er in extremis nog 1-2 van te maken.

Wouter Vrancken met de handen in het haar: mooier kon het bijna niet geschreven worden. Door deze late zege klimt STVV (voorlopig) naar de eerste plaats in het klassement. Het telt nu net zoveel punten als Union SG (45). La Louvière blijft op de 13e plaats bengelen met 23 punten.