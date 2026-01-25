Mirakel dat STVV-matchwinnaar op het veld stond: "Peter Delorge is eigenlijk de matchwinnaar"

STVV heeft zaterdag niet alleen sportief, maar ook administratief een race gewonnen. De Limburgers klopten La Louvière met 1-2 dankzij een late goal van debutant Oumar Diouf, die pas op het nippertje speelgerechtigd raakte.

“Dankzij al het harde werk om zijn papieren in orde te krijgen, pakken we nu de drie punten”, klonk het tevreden bij coach Wouter Vrancken bij HLN.

Tot ver op zaterdagvoormiddag was het onzeker of Diouf überhaupt in actie mocht komen. Zijn overstap van Club Luik was nog niet volledig afgerond, terwijl de wedstrijdselectie normaal gezien 24 uur op voorhand moet vastliggen. “Zelfs vrijdag wisten we nog niet of hij erbij zou zijn”, gaf Vrancken toe.

Omar Diouf zat niet in de spelersbus van STVV omdat hij slechts nipt speelgerechtigd was

Achter de schermen werd intussen alles in het werk gesteld om de deal tijdig rond te krijgen. Medewerkers van STVV hielden zich bezig met het papierwerk, terwijl ook logistiek snel moest worden geschakeld. “Peter Delorge is eigenlijk ook de matchwinnaar vandaag”, grapte Vrancken op de persconferentie.

Diouf reisde uiteindelijk apart naar La Louvière, want de spelersbus was al vertrokken. Vrijdagavond stond hij plots mee op het trainingsveld in de Easi Arena, amper enkele uren nadat alles was geregeld. Eén training volstond om hem speelklaar te krijgen.

In de slotfase wierp die inspanning zijn vruchten af. Diouf viel in minuut 88 in en scoorde meteen de beslissende treffer. “Je ziet dat al die moeite het verschil maakt”, aldus Vrancken. “Dat is enorm mooi om te zien.”