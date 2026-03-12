Verdwijnt Belgische traditieclub dan toch niet? Op het nippertje een oplossing gevonden

Zeer goed nieuws uit Doornik: er is een overnameplan voor de club gevonden. Volledig achterop in het klassement en nog één forfait verwijderd van een algemene forfait, zal de Henegouwse club het seizoen afwerken in D2 ACFF om daarna opnieuw te beginnen in het provinciale voetbal.

Negen dagen geleden werd het Waalse voetbal opgeschrikt door droevig nieuws: RFC Tournai, vijftien jaar geleden nog actief in tweede klasse, werd door de ondernemingsrechtbank van Doornik failliet verklaard.

De rechtbank oordeelde dat de Henegouwse club de recente financiële problemen niet binnen een redelijke termijn kon oplossen. De totale schuld van de club, rode lantaarn in D2 ACFF, zou volgens de lokale nieuwszender NoTélé oplopen tot meer dan 600.000 euro.

Curator Meester Caby kreeg intussen drie overnameplannen voorgeschoteld: een Frans spoor dat beroep had aangetekend tegen het faillissement, een Doorniks project onder leiding van Patrice Meurant, Tarik Bouziane en Eric Vissenaekens, en het spoor richting RUS Tournaisienne (momenteel in P3), dat volgens onze collega's van L'Avenir een bod bij de curator had ingediend om stamnummer 26 over te nemen.

Ongelofelijke ommekeer in Doornik

Het Doornikse project werd aanvankelijk snel afgewezen door de curator, maar woensdag volgde een enorme ommekeer: NoTélé en L'Avenir meldden dat er uiteindelijk toch een akkoord werd gevonden. Een opvallende koerswijziging van Meester Caby, die er volgens de berichtgeving zou gekomen zijn door de komst van voormalige clubbestuurders in het project, onder wie ex-vicevoorzitter Dominique Delys en Manu Leleu.



Donderdag om 18u volgt een persconferentie waarin de grote lijnen van het plan uit de doeken worden gedaan. De bedoeling is dat de A-ploeg herstart in P1 of P2. Het gaat alleszins om een redding op het nippertje voor RFC Tournai: de club benadrukt dat ze het seizoen zal uitspelen, zowel met de eerste ploeg als bij de jeugd, en zou dit weekend dus nog een team opstellen voor de wedstrijd van zaterdag tegen Jette.