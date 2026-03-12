Thibaut Courtois laat zich van zijn meest menselijke kant zien, maar haalt ook uit naar Spaanse pers

Thibaut Courtois beleefde een geslaagde avond met Real Madrid. De Rode Duivel had een belangrijk aandeel in de 3-0-zege tegen Manchester City en viel op met een assist. Toch dacht de doelman na afloop ook aan iemand die een veel moeilijkere avond beleefde.

Courtois had namelijk een boodschap voor Antonín Kinský, de jonge doelman van Tottenham Hotspur. De 22-jarige Tsjech kende dinsdag een dramatisch debuut in de Champions League en werd al na zeventien minuten gewisseld door coach Igor Tudor na twee fouten.

Courtois stuurde een privébericht naar Antonin Kinsky

“Het was heel moeilijk om te zien”, vertelde Courtois. “Ik heb hem een privébericht gestuurd. Ik heb zelf ook fouten gemaakt in mijn carrière. In 2018 schoot Lionel Messi bijvoorbeeld twee keer door mijn benen. Zulke momenten horen er helaas bij.”

Volgens de Real-doelman moet Kinský die avond vooral zien als een leermoment. “De positie van doelman is hard. Als je een fout maakt, is het vaak meteen een doelpunt. Dat maakt het mentaal extra zwaar.”

Tweede assist voor Courtois

Op het veld kende Courtois zelf een veel succesvollere wedstrijd. Hij stond mee aan de basis van het openingsdoelpunt van Federico Valverde met een lange bal van achteruit. “Dat is altijd leuk”, glimlachte de Belg na afloop.

Courtois gaf toe dat hij niet bekendstaat als een keeper die voortdurend meevoetbalt. “Ik ben misschien geen doelman zoals Marc-André ter Stegen, die fantastisch is met de voeten. Maar ik heb wel een goede linkervoet en die lange bal zit er bij mij wel in.”



Lees ook... Marc Degryse haalt uit naar Pep Guardiola: "Belachelijk!"›

COURTOIS EST LE MEILLEUR GARDIEN DE L’HISTOIRE MDRRR pic.twitter.com/e1yNe4deu0 — Rizark (@Rizark213) March 11, 2026

Het was trouwens al zijn tweede assist van het seizoen in de Champions League. Eerder zette hij met een lange pass ook Kylian Mbappé op weg naar een doelpunt. Daarmee staat Courtois inmiddels op drie assists in het kampioenenbal, een record voor een doelman.

Gebrek aan respect van Spaanse peers

Toch blijft de ervaren keeper voorzichtig ondanks de ruime zege. “3-0 is een mooi resultaat, maar het zegt nog niet alles. In Manchester kan het heel snel keren. We weten dat daar nog een moeilijke wedstrijd wacht.”

Tot slot reageerde Courtois ook op de kritiek die Real Madrid dit seizoen geregeld krijgt. “Sommigen doen alsof wij hier zomaar wat doen, alsof het een kinderdagverblijf is. Dat klopt niet. We werken hard en respecteren onze trainers en staf. Dat onze professionaliteit in twijfel wordt getrokken, vind ik eerlijk gezegd een gebrek aan respect.” ⚽