Groot probleem bij de arbitrage dit weekend: Lardot legt uit wat er misliep

Het ging dit weekend grotendeels onopgemerkt voorbij, maar bij RAAL La Louvière-STVV liep er iets mis met de arbitrage. De semi-automatische buitenspellijn werkte niet, al had dat gelukkig geen impact op het resultaat.

U had het misschien niet opgemerkt, maar dit weekend was er een probleem bij de arbitrage tijdens de wedstrijd RAAL-STVV. De semi-automatische buitenspellijn werkte namelijk niet.

Er werd geen item van gemaakt, ook omdat er geen nipte buitenspelfase was. Toch nam scheidsrechtersbaas Jonathan Lardot maandag de tijd om uit te leggen wat er juist aan de hand was. "Het probleem lag bij de internetprovider", zegt hij bij DAZN.

Waarom de buitenspellijn faalde bij RAAL–STVV

"Het systeem dat we gebruiken voor de buitenspellijn kreeg de beelden uit het stadion niet, omdat de internetverbinding niet sterk genoeg was. Het lag niet aan de clubs, want zij hebben de nodige stappen gezet. Het lag ook niet aan het VAR-systeem. Ze gingen niet in de fout, maar het probleem lag bij de provider."

Een duidelijke uitleg. Lardot benadrukte ook wat de scheidsrechters in zo'n situatie horen te doen. "In zo’n geval moeten wij er alles aan doen om het probleem op te lossen. Als we het systeem niet kunnen gebruiken doen we dat ook niet. Dan baseren we ons op de beelden die we hebben."



"Als we dan toch een offside-beslissing kunnen nemen op basis van de beelden die we hebben, dan moeten we dit uiteraard doen. Maar bij twijfelgevallen moeten we de on-field beslissing volgen. Gelukkig is er bij die wedstrijd niks gebeurd", besluit Lardot.