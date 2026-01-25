"Een plek op de bank in eerste klasse moet je verdienen" - JPL-coach zette spelers uit wedstrijdkern

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit La Louvière
"Een plek op de bank in eerste klasse moet je verdienen" - JPL-coach zette spelers uit wedstrijdkern
Foto: © photonews

In de wedstrijd tegen STVV bevatte de bank van RAAL enkele verrassingen. Frédéric Taquin lichtte dat op een heel openhartige manier toe tijdens een persconferentie.

Dat kunnen we hem nooit afnemen: of het nu in het amateurvoetbal is of op professioneel niveau, Frédéric Taquin heeft nooit de holle taal van diplomatie na een wedstrijd gevolgd. De coach van RAAL blijft zichzelf, integer en spontaan, in zowel euforische momenten als in mindere periodes.

Gisteren, na de nederlaag tegen STVV, heeft hij zich opnieuw heel openhartig getoond. Eerst door positief te reageren toen hij Wouter Vrancken prees voor zijn werk in Stayen: "Chapeau, coach. Welke aangename ploeg om naar te kijken. Ik hoop dat jullie kampioen worden. Althans in de reguliere fase. Jullie zijn er niet ver vandaan. Weet je waarom dat een mooi team is? Omdat ze voor elkaar vechten, een beetje zoals wij. En dat is prachtig. Naast de techniek en wat ze daarin brengen".

Meerdere keuzes als reflectie

"Ik ben veeleisend in wat ik verwacht. En wanneer ik wil dat de spelers op 100%, ze moeten ervoor zorgen dat ze dat ook zijn. Ze hebben niet het luxe om te denken dat ze ten minste op de bank zullen zitten. Je moet doen wat nodig is voor het team, met een discipline die bij het hoogste niveau hoort. Of anders kijk je de wedstrijd vanaf de tribune", antwoordde hij.

Verschillende spelers uit de profkern waren niet aanwezig op de wedstrijdupstelling. De coach van de Wolven is niet gekomen om de namen van de beoogde spelers bekend te maken: sommige afwezigen waren gewoon geblesseerd. 

Lees ook... Mirakel dat STVV-matchwinnaar op het veld stond: "Peter Delorge is eigenlijk de matchwinnaar"
"Ik neem niemand aan die niet genoeg geïnvesteerd is. Een twintigste naam op het formulier zetten om er eentje te zetten, dat is niet voor mij. Een plek op een bank in de eerste divisie verdient men. Je moet vechten om die te bemachtigen. Het handelsmerk van de RAAL is streng zijn, het shirt nat te maken, gedisciplineerd zijn. Ik ben daarin onverbiddelijk over", concludeerde Frédéric Taquin. Een duidelijke boodschap aan wie zich niet genoeg inzet tijdens de training.

La Louvière
STVV
